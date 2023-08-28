Китай успешно запустил спутник Jilin-1 Kuanfu-02A при помощи коммерческой ракеты Ceres-1

Запуск осуществили с космодрома Цзюцюань в 07:59 мск

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Китайская Galactic Energy в пятницу успешно вывела на орбиту космический спутник нового поколения Jilin-1 Kuanfu-02А. Об этом компания сообщила на своей странице в социальной сети WeChat.

По ее сведениям, запуск был осуществлен при помощи коммерческой ракеты-носителя Ceres-1 в 12:59 по пекинскому времени (07:59 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал восьмым для носителей этой серии.

Миссия, в ходе которой был запущен указанный аппарат, получила название Cornfield Chase ("Погоня на кукурузном поле"). Спутник дистанционного зондирования Jilin-1 Kuanfu-02A имеет сверхвысокое пространственное разрешение с шириной полосы съемки 150 км. Как отмечается, он гораздо легче своего предшественника и весит всего 230 кг.

Ceres-1 - твердотопливная четырехступенчатая ракета легкого класса диаметром 1,4 м. Она достигает 19 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 400 кг полезного груза. За все время благодаря ей был запущен более 20 коммерческих спутников.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая как метеорологические, так и телекоммуникационные, навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая готова для международного сотрудничества.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд. По этому показателю за указанный период он занял второе место после США.