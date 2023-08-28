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ЦАМТО

Норвегия намерена передать ВС Украины зенитные ракеты и средства разминирования

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Йонас Гар Стере
Йонас Гар Стере.
Источник изображения: © AP Photo, Boris Grdanoski

ЦАМТО, 25 августа. Минобороны Норвегии объявило, что будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил 24 августа о принятом ранее решении обучать украинских летчиков-истребителей и предоставлении для этих целей двух истребителей F-16. Норвегия также намерена передать ВС Украины дополнительную партию норвежских истребителей F-16 и в свое время предоставит дополнительную информацию о количестве и сроках поставки.

По заявлению премьер-министра, Украина также испытывает острую потребность в ракетах и других боеприпасах для средств ПВО, и Норвегия поддержит ее "всем, чем может".

Весной 2023 года норвежский парламент одобрил долгосрочную программу, названную в честь Фритьофа Нансена. В рамках данной программы Норвегия намерена ежегодно в период с 2023 по 2027 год выделять в качестве помощи Украине 15 млрд. норв. крон (1,6 млрд. долл.). В 2023 году половина гранта предназначена на финансирование военной помощи.

Как заявлено, пятилетнюю программу Нансена общей стоимостью 75 млрд. норвежских крон поддерживают все политические партии в Стортинге. Ранее, в этом году, правительство объявило, что увеличивает финансирование программы на 2,5 млрд. норвежских крон. Таким образом, в 2023 году общая сумма военной поддержки составит 10 млрд. норвежских крон.

По оценке МО Норвегии, ПВО имеет решающее значение для способности Украины защитить прифронтовую инфраструктуру и расположения войск от воздушных атак.

Как заявил премьер-министр, в прошлом Украина получала обширную помощь в области противовоздушной обороны от западных стран, но потребность в ней огромна и в настоящее время. Поэтому Норвегия вновь безвозмездно передаст Украине зенитные управляемые ракеты IRIS-T, запуск которых будет осуществляться с пусковых установок, которые Швеция решила передать ВСУ (вероятно, речь идет о ЗРК IRIS-T SLS).

Правительство также провело оценку того, какой вклад Норвегия может внести в краткосрочной перспективе, и решило передать ВС Украины портативные комплекты для разминирования с помощью взрывчатых веществ, а также заряды взрывчатых веществ. Эти комплекты будут использоваться для проделывания проходов в минных полях. Это оборудование будет взято со складов Вооруженных сил Норвегии.

Передаваемые из числа находящихся на хранении ВС Норвегии ракеты и средства разминирования будут заменены за счет программы Нансена.

Ранее Норвегия уже приняла решение о передаче Украине ЗРК NASAMS (совместно с США) и ПЗРК "Мистраль".

По информации МО Норвегии, общий объем помощи Украине в 2022 году составил 10,7 млрд. норвежских крон. В 2023 году она составит 18,5 млрд. норвежских крон.

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Страны
Норвегия
Украина
Швеция
Продукция
F-16
NASAMS
Мистраль (Mistral)
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