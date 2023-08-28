Великобритания направила Индонезии предложение по поставке самолетов C-130J

ЦАМТО, 25 августа. Великобритания направила правительству Индонезии предложение по поставке нескольких бывших в эксплуатации военно-транспортных самолетов C-130J "Супер Геркулес" производства американской Lockheed Martin.

Великобритания является международным стартовым заказчиком самолета: заказы на 10 C-130J и 15 C-130J-30 были получены в период 1999-2001 годов. В 2013 году новый самолет ВТА А-400М получил сертификат типа от EASA, вслед за этим в 2014 году британские ВВС начали получать европейские транспортные самолеты. В конечном итоге Великобритания намерена вывести из эксплуатации все самолеты C-130J к концу 2023 года.

Сокращение парка производилось и ранее. В частности, ВВС Бангладеш приобрели пять самолетов C-130J "Супер Геркулес" в 2018 году, отремонтированных компанией Marshall Aerospace. На данный момент из 25 самолетов осталось 14 ед. (один С-130J и 13 С-130J-30).

В декабре 2022 года Греция выразила заинтересованность в покупке у Великобритании шести самолетов C-130J, однако до сих пор соглашение между странами не подписано. В случае успешного завершения сделки с Грецией, на балансе британских ВВС останется еще 8 самолетов C-130J.

Парк транспортной авиации ВВС Индонезии включает несколько десятков самолетов, в том числе легкие NC-212, средние CN-235 и тяжелые C-130B/H/L-100. В настоящее время в составе ВВС Индонезии имеются три транспортные эскадрильи с тяжелыми самолетами: 31-я авиационная эскадрилья (Халим Перданакусума, Джакарта), 32-я авиационная эскадрилья (Абдул Рахман Салех, Маланг) и 33-я авиационная эскадрилья (Султан Хасануддин, Макассар). Ранее правительством перед ВВС Индонезии была поставлена задача иметь в своем составе 30 самолетов C-130 "Геркулес" в боеготовом состоянии.

ВВС Индонезии эксплуатировали три типа самолетов "Геркулес": C-130B, C-130H и L-100 (гражданский вариант C-130). С-130В является самой старой модификацией и имеет приоритет для немедленной замены.

Модернизация парка тяжелых транспортных самолетов началась десять лет назад с закупки 9 самолетов C-130H из наличия ВВС Австралии (из них 4 были переданы в виде гранта). В 2019 году было приобретено 5 новых самолетов C-130J (первый получен в марте 2023 года). В ноябре 2021 года был подписан контракт на покупку 2 новых А-400М с опционом еще на 4 ед. Таким образом, парк тяжелых транспортных самолетов в составе ВВС Индонезии в ближайшее время составят 14 C-130H/C-130J и 6 A-400M.

Ресурс DEFENSE STUDIES отмечает, что срок полномочий нынешнего кабинета министров истечет в 2024 году, чему будут предшествовать всеобщие выборы в феврале 2024 года. У министра обороны Прабово Субианто остается мало времени, чтобы получить финансирование на приобретение британских C-130J даже в случае принятия решения на их закупку.