Германия передала Венгрии «эталонные» образцы танка Leopard 2A7HU и БРЭМ Wisent 2

Источник изображения: topwar.ru

Венгрия получила "эталонные" образцы тяжелой немецкой бронетехники для утверждения и запуска в серию. Речь идет о танке Leopard 2A7HU и универсальной бронированной ремонтно-эвакуационной машине Wisent 2. Об этом сообщают венгерские ресурсы со ссылкой на военное ведомство.

Германская компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW / KNDS) передала венгерскому Минобороны один танк Leopard 2A7HU и одну БРЭМ Wisent 2 в качестве "эталонных" образцов. Техника была доставлена на базу 11-го танкового батальона 25-й пехотной бригады ВС Венгрии в городе Тата для ознакомления и утверждения в качестве эталонов для производства серийных машин. После утверждения танк и БРЭМ будут отправлены обратно в Германию. Поставка серийных машин начнется в конце этого года.

Венгрия приняла решение перейти на немецкую боевую технику, избавившись от остатков еще советской, подписав в 2018 году контракт с германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Соглашение предусматривало поставку 12 танков Leopard 2A4 из наличия для использования в качестве учебных до конца 2020 года, а затем 44 новых танков Leopard 2A7+ (Leopard 2A7HU) и 24 cамоходных гаубиц PzH 2000 калибра 155-мм/52 новой постройки со сроками поставки в период с 2023 по 2025 года.

В 2020 году венгерское Минобороны начало получать танки Leopard 2A4HU из наличия Бундесвера, они поступали на вооружение 11-го танкового батальона 25-й пехотной бригады венгерской армии, дислоцированной в Тата. На этих танках проходила подготовка экипажей, ожидающих поступление более современной версии ОБТ.

Ранее на вооружении батальона стояли 15 "рабочих" танков Т-72М/М1, это были последние танки венгерской армии. С получением немецкой бронетехники венгры сформируют три линейные роты на танках Leopаrd 2A7HU и учебную роту на танках Leopard 2A4HU.