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ТАСС

Эксперты считают, что конфликт на Украине выявил структурные слабости экономики Германии

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Рейхстаг
Рейхстаг.
Источник изображения: © РИА Новости Игорь Зарембо

По словам члена экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероники Гримм, экономика пережила два глубоких кризиса

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Бизнес-ассоциации и экономисты полагают, что Германия находится в сложной экономической ситуации со многими структурными проблемами, а нынешний конфликт на Украине оголил все эти слабости.

"Наша страна больше не является двигателем роста, а является тормозной колодкой - и это крупнейшая экономика Европы", - заявил агентству DPA президент Торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан, добавив, что ситуацию необходимо изменить. В качестве фундаментальных проблем он назвал высокие цены на энергоносители, растущую нехватку квалифицированной рабочей силы и отсутствие инфраструктуры. "Хорошо, что проблемы можно решить. Но пора начинать", - констатировал он.

В свою очередь директор Института германской экономики Михаэль Хютер подчеркнул, что происходящее на Украине "беспощадно показало, насколько велики сейчас структурные слабости". "В течение многих лет высокие корпоративные налоги и удельные затраты на рабочую силу, а также неэффективный государственный аппарат ослабляют инвестиционные настроения. Высокие цены на энергоносители в сочетании с нехваткой квалифицированных рабочих в результате демографического старения и разрушения инфраструктуры уничтожают наши последние преимущества. В частности, существует реальная угроза деиндустриализации в энергоемких отраслях", - предупредил он.

Президент федерального объединения информационных технологий Bitkom Ральф Винтергерст заметил, что "Германия является самой важной экономикой в Европе и это по-прежнему актуально". "Но мы совершаем ошибку, почивая на лаврах в течение многих лет", - констатировал он.

На вопрос, стала ли Германия вновь "больным человеком" Европы, член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм указала, что "следует серьезно отнестись к этому". Экономика, по ее словам, пережила два глубоких кризиса. "Во-первых, пандемия с проблемами в цепочках поставок и спад производства в стране", - сказала экономист. Затем, продолжила она, последовал конфликт на Украине, который оказал влияние на поставки энергоносителей и цены.

Ранее Международный валютный фонд дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики ЕС - Германии - на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в текущем году, в 2024-2026 годах рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете фонда говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, в будущем негативное влияние на развитие конъюнктуры окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения. 

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