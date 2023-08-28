Эксперты считают, что конфликт на Украине выявил структурные слабости экономики Германии

По словам члена экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероники Гримм, экономика пережила два глубоких кризиса

БЕРЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Бизнес-ассоциации и экономисты полагают, что Германия находится в сложной экономической ситуации со многими структурными проблемами, а нынешний конфликт на Украине оголил все эти слабости.

"Наша страна больше не является двигателем роста, а является тормозной колодкой - и это крупнейшая экономика Европы", - заявил агентству DPA президент Торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан, добавив, что ситуацию необходимо изменить. В качестве фундаментальных проблем он назвал высокие цены на энергоносители, растущую нехватку квалифицированной рабочей силы и отсутствие инфраструктуры. "Хорошо, что проблемы можно решить. Но пора начинать", - констатировал он.

В свою очередь директор Института германской экономики Михаэль Хютер подчеркнул, что происходящее на Украине "беспощадно показало, насколько велики сейчас структурные слабости". "В течение многих лет высокие корпоративные налоги и удельные затраты на рабочую силу, а также неэффективный государственный аппарат ослабляют инвестиционные настроения. Высокие цены на энергоносители в сочетании с нехваткой квалифицированных рабочих в результате демографического старения и разрушения инфраструктуры уничтожают наши последние преимущества. В частности, существует реальная угроза деиндустриализации в энергоемких отраслях", - предупредил он.

Президент федерального объединения информационных технологий Bitkom Ральф Винтергерст заметил, что "Германия является самой важной экономикой в Европе и это по-прежнему актуально". "Но мы совершаем ошибку, почивая на лаврах в течение многих лет", - констатировал он.

На вопрос, стала ли Германия вновь "больным человеком" Европы, член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм указала, что "следует серьезно отнестись к этому". Экономика, по ее словам, пережила два глубоких кризиса. "Во-первых, пандемия с проблемами в цепочках поставок и спад производства в стране", - сказала экономист. Затем, продолжила она, последовал конфликт на Украине, который оказал влияние на поставки энергоносителей и цены.

Ранее Международный валютный фонд дал неутешительный прогноз развития крупнейшей экономики ЕС - Германии - на ближайшие годы. Аналитики фонда считают, что ее ожидает стагнация в текущем году, в 2024-2026 годах рост ВВП составит лишь 1-2%. В отчете фонда говорится, что компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, в будущем негативное влияние на развитие конъюнктуры окажут нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.