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РИА Новости

Минобороны показало кадры управляемого полета снаряда "Краснополь"

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Управляемый снаряд "Краснополь"
Управляемый снаряд "Краснополь".
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь

МО РФ показало уникальные кадры управляемого полета в цель снаряда "Краснополь"

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Минобороны РФ в пятницу опубликовало уникальные кадры управляемого полёта в цель высокоточного артиллерийского снаряда "Краснополь".

Эти боеприпасы наводятся на цель по лазерному пятну, которое создаётся благодаря подсветке объекта противника с помощью лазерного дальномера-целеуказвтеля. Обычно украинская техника и объекты подсвечиваются для "Краснополей" с БПЛА. Наводясь на цель, снаряд корректирует траекторию в воздухе с помощью аэродинамических рулей, как управляемая ракета.



На видео МО РФ, снятом с разведывательного беспилотника, показана активность украинских войск на перекрёстке дорог. Затем в кадр влетает по настильной траектории "Краснополь", его полет отчётливо видно. При этом заметно, что снаряд летит не по прямой, а полого доворачивает в сторону цели. Затем следует взрыв в лесопосадке, где находилась позиция украинского минометного расчёта.

Как отметили в Минобороны РФ, "по выявленной позиции украинских минометчиков был наведён высокоточный боеприпас, в результате удара расчёт уничтожен".

"Краснополь" разработан в холдинге "Выосоточные комплексы". Недавно в войска начались поставки модернизированных версий боеприпаса. Точность снаряда позволяет поражать ему малогабаритные цели, в том числе находящиеся в движении.

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Страны
Россия
Продукция
Краснополь
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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