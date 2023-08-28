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Военное обозрение

Мобильная пусковая установка дрона-камикадзе «Ланцет» позволяет совершать пуски с любой выбранной точки

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Источник изображения: topwar.ru

Российские дроны-камикадзе "Ланцет", названные в Киеве одной из самых больших опасностей для украинской армии, получили мобильные пусковые установки. Судя по распространяемому на российских и украинских ресурсах видео, катапульту для БПЛА разместили в легковом прицепе.

Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" получили большую мобильность и теперь могут применяться с любой выбранной точки, оперативно меняя позиции. На Украине уже обратили внимание, что один из самых опаснейших дронов-камикадзе российской армии получил мобильную пусковую установку. Внедорожник с прицепом был засечен разведывательными беспилотниками ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения, но поразить его не удалось, он быстро сменил позицию.

Пусковая установка "Ланцета" представляет собой катапульту, установленную на легковом прицепе. Является ли это промышленной разработкой, или это результат труда российских военнослужащих, склепавших пусковую "на коленке", пока не известно. В Сети имеется видео пуска дрона с такой установки, а также кадры украинкой аэроразведки, но сказать точно, что это одна и та же машина, возможности нет.

Пусковая установка "Ланцета", снятая БПЛА ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

На сегодняшний день "Ланцет" объявлен Киевом одним из самых опасных боеприпасов, доставляющих множество проблем ВСУ. В настоящее время барражирующий боеприпас "Ланцет" является основным беспилотником такого типа, применяемым в зоне спецоперации российскими войсками. Дрон уже прошел две модернизации с учетом применения в боевых действиях, последняя версия способна гарантированно поражать тяжелую бронетехнику на дальности 40 км, находясь в воздухе до одного часа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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