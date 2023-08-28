KMZ завершил выполнение контракта на поставку 42 патрульных катера ПК-500 для МЧС

ЦАМТО, 25 августа. Холдинг KMZ завершил выполнение контракта на поставку 42 катеров ПК-500 (патрульный катер) для МЧС.

Об этом "РИА Новости" сообщил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

KMZ (Кингисеппский машзавод) специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ и других.

"В этом году мы завершили контракт от 2022 года на поставку 42 пятиметровых разъездных патрульных катеров ПК 500 с подвесными моторами для МЧС", – сказал М.Даниленко.

Он напомнил, что по предыдущему контракту были изготовлены порядка 30 семиметровых катеров РПК 640 также для МЧС.

Как отметил М.Даниленко, архитектурно-конструктивный тип катера ПК-500 представляет собой судно с жестким корпусом и открытой палубой. Корпус изготовлен из алюминия, палуба – из композитных материалов, а обводы корпуса – глиссирующие с переменной килеватостью.

Скорость катера ПК-500 – до 65 км/ч, вместимость – 6 человек, передает "РИА Новости".