Войти
ЦАМТО

KMZ завершил выполнение контракта на поставку 42 патрульных катера ПК-500 для МЧС

316
0
0
Катер ПК-500
Катер ПК-500.
Источник изображения: © Фото : холдинг KMZ

ЦАМТО, 25 августа. Холдинг KMZ завершил выполнение контракта на поставку 42 катеров ПК-500 (патрульный катер) для МЧС.

Об этом "РИА Новости" сообщил управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

KMZ (Кингисеппский машзавод) специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ и других.

"В этом году мы завершили контракт от 2022 года на поставку 42 пятиметровых разъездных патрульных катеров ПК 500 с подвесными моторами для МЧС", – сказал М.Даниленко.

Он напомнил, что по предыдущему контракту были изготовлены порядка 30 семиметровых катеров РПК 640 также для МЧС.

Как отметил М.Даниленко, архитектурно-конструктивный тип катера ПК-500 представляет собой судно с жестким корпусом и открытой палубой. Корпус изготовлен из алюминия, палуба – из композитных материалов, а обводы корпуса – глиссирующие с переменной килеватостью.

Скорость катера ПК-500 – до 65 км/ч, вместимость – 6 человек, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Росгвардия
Похожие новости
07.07.2022
Госдума приняла закон о праве правительства вводить спецмеры для проведения ВС РФ контртеррористических и иных операций за рубежом
24.06.2021
Михаил Мишустин поручил ведомствам обеспечить избирательные права проходящих военную службу
28.09.2020
Задачи учения "Кавказ-2020" успешно выполнены - Евкуров
22.04.2020
Разработка и испытания боевого робота "Маркер" завершатся в 2021 году
03.03.2020
Призывникам установили единый оклад
25.07.2019
Кабмин утвердил проведение 13 международных военных выставок в 2020-2021 годах
23.12.2016
ОПК испытала на учениях в Сербии мини-беспилотники для разведки в бою
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 11:23
  • 54730
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 10:50
  • 1
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 09:58
  • 4138
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.08 09:57
  • 29
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 08:52
  • 3
Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16
  • 27.08 23:20
  • 1
У России есть способ остановить назревающую войну в Средней Азии
  • 27.08 22:12
  • 8
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.08 21:41
  • 29
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 27.08 16:52
  • 2
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 27.08 16:28
  • 241
Космонавтика Илона Маска
  • 27.08 15:04
  • 1
Варшава хвастается своей армией, но это лишь иллюзии о могуществе
  • 27.08 14:36
  • 2
Глава NASA сообщил, что первый полет сверхзвукового лайнера X-59 состоится до конца года
  • 27.08 12:19
  • 1
На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?
  • 27.08 09:57
  • 8
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 26.08 20:40
  • 48
Названа особенность новой лунной миссии России