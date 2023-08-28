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ТАСС

Япония планирует активизировать совместный с Индией проект поиска воды на Луне

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Школьница с макетом Луны в Промышленно-технологическом музее Бирлы перед запуском индийской ракеты с автоматической станцией «Чандраян-3»
Школьница с макетом Луны в Промышленно-технологическом музее Бирлы перед запуском индийской ракеты с автоматической станцией «Чандраян-3».
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Biswarup Ganguly

В частности, из нее предполагается извлекать водород, который станет одной из основ энергетики постоянных баз на Луне и послужит топливом для будущих космических экспедиций

ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Японии намерено активизировать сотрудничество с Индией в исследовании Луны в рамках программы LUPEX (Lunar Polar Exploration Mission), направленной на поиск запасов водяного льда около южного полюса естественного спутника Земли. Она предусматривает отправку совместной миссии в этот район примерно в 2025 финансовом году (завершится 31 марта 2026 года), сообщает ведущая японская деловая газета Nikkei.

Проект LUPEX был в предварительном порядке согласован еще в 2017 году. Новый импульс этой договоренности, по данным Nikkei, придал нынешний успех индийской программы "Чандраян-3", в рамках которой была совершена успешная посадка автоматического модуля, доставившего луноход на спутник Земли. В настоящее время индийский аппарат работает в районе южного полюса Луны.

LUPEX в целом напоминает программу "Чандраян-3", однако более масштабен и основан на разделении обязанностей между двумя странами. Японская сторона предоставит тяжелую ракету-носитель для отправки на Луну посадочного модуля. Она же разработает луноход-ровер, который будет собирать образцы пород с поверхности, а также вести бурение. Индийская сторона берет на себя создание посадочного модуля, способного доставить не менее 350 кг полезного груза. Главная цель экспедиции - поиски запасов замерзшей воды, которые, как полагают, в существенных количествах могут иметься в районе южного полюса Луны.

Лед предполагается использовать для нужд будущих лунных пилотируемых экспедиций. В частности, из воды предполагается извлекать водород, который станет одной из основ энергетики постоянных баз на Луне и послужит топливом для будущих космических экспедиций. 

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Страны
Индия
Япония
Проекты
Луна
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