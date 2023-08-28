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ЦАМТО

Минобороны Австралии приобретает 200 КР "Томагавк" и 60 ПРЛР AARGM-ER

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Источник изображения: Фото: Australian DoD

ЦАМТО, 25 августа. Правительство Австралии инвестирует более 1,7 млрд. австрал. долл. (1 млрд. долл. США) в закупку ряда мощных и технологически продвинутых систем вооружения для ВС страны, сообщило Минобороны Австралии.

Как заявлено, "ударные ракеты большой дальности и другое управляемое оружие являются фундаментом, который позволит ВС Австралии удерживать противника под угрозой на больших расстояниях".

Для создания этого потенциала правительство приняло решение о закупке в США более 200 крылатых ракет "Томагавк" общей стоимостью около 1,3 млрд. австрал. долл. для оснащения эсминцев класса "Хобарт" ВМС Австралии. Дальность полета дозвуковой КР "Томагавк" составляет 1500 км. Австралия будет одной из трех стран, на вооружении которых состоят эти ракеты, наряду с США и Великобританией. КР "Томагавк" может поражать как стационарные, так и движущиеся цели.

Кроме того, правительство одобрило приобретение в США более 60 противорадиолокационных ракет увеличенной дальности класса "воздух-земля" AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile – Extended Range) на сумму 431 млн. австрал. долл. AARGM-ER представляют собой специализированную ракету, используемую для поражения радиолокационных систем противника. Они будут применяться на самолетах "Гроулер" и "Супер Хорнет" ВВС Австралии, а в перспективе – на истребителях F-35A "Лайтнинг-2".

Боевые разведывательные машины "Боксер" СВ Австралии также будут оснащены противотанковыми управляемыми ракетами "Спайк LR2", что позволит поражать бронетехнику противника на расстоянии более 5 км.

В рамках контракта на сумму более 50 млн. австрал. долл. компания Varley Rafael Australia должна поставить первую ракету "Спайк" в начале следующего года. Группа Varley представит правительству варианты организации национального производства.

В Стратегическом обзоре обороны подчеркнута необходимость сдерживания противника на удалении от берегов Австралии, развивая возможности ВС страны точно поражать цели на большой дальности. Реализуя проекты закупки новых ракет, правительство выполняет рекомендации обзора.

Как заявлено, конфликт на Украине продемонстрировал важность наличия не только военных запасов, но и мощной национальной ракетной промышленности, и решения правительства позволят добиться этого.

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Страны
Австpалия
Великобритания
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
F-35A
Компании
Rafael
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