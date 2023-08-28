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Военное обозрение

Пентагон заключил контракт на изготовление новой партии вертолётов CH-53K King Stallion для КМП США и Армии обороны Израиля

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Источник изображения: topwar.ru

Sikorsky Aircraft Corp. начинает производство партии тяжелых транспортных вертолетов CH-53K King Stallion, компания получила контракт от американского военного ведомства. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Компания Sikorsky Aircraft, входящая в состав Lockheed Martin, получила контракт стоимостью 2,77 млрд долларов на изготовление и поставку 35 новых вертолетов CH-53K. Вся техника предназначена для Корпуса морской пехоты (КМП) США, а также для Армии обороны Израиля. Срок выполнения контракта - декабрь 2027 года, к этому времени все вертолеты должны быть поставлены заказчикам.

Как следует из соглашения, 27 вертолетов получит морская пехота США, восемь отправятся в Израиль. Кроме того, израильские военные получат запчасти к ним, а также техническую и логистическую поддержку. Стоит отметить, что это уже второй контракт на поставку вертолетов Израилю, первый был заключен в феврале 2022 года, он предусматривает передачу Армии обороны Израиля четырех вертолетов CH-53K King Stallion к ноябрю 2025 года. Вертолет CH-53K King Stallion должен заменить в израильской армии вертолет CH-53 Yas'ur, поступивший на вооружение в 1970 году.

Всего Израиль планирует получить 12 тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-53K King Stallion с опционом еще на шесть винтокрылых машин в рамках контракта от 30 декабря 2021 года.

CH-53K King Stallion – тяжёлый транспортный вертолёт с максимальной взлётной массой около 40 т. Машина способна перевозить свыше 12 тонн на внешней подвеске, а в её грузовом отсеке могут разместиться до 55 пассажиров. Экипаж вертолёта составляет от двух до пяти человек – помимо двух пилотов, в его состав могут быть включены три стрелка, обеспечивающих круговую защиту. Максимальная дальность полёта CH-53K составляет 840 км, скорость – 315 км/ч. Вертолёт оснащается системами активной и пассивной защиты – в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами.

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Страны
Израиль
США
Продукция
CH-53
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
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