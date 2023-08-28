В Красноярском крае к 2035 году хотят построить первую малую атомную станцию

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В 2035 году в Красноярском крае может появиться первая малая атомная станция. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Александр Ананьев.

Станцию планируется построить в поселке Байкит в Эвенкии, на севере Красноярского края. На Восточном экономическом форуме региональные власти собираются подписать соответствующее рамочное соглашение с корпорацией «Росатом» о строительстве малой атомной станции.

Я бы в первую очередь реализовал этот проект в Эвенкии, в поселке Байкит. Там у нас вопрос остро стоит в модернизации существующего оборудования, и нужно вкладывать тоже миллиарды рублей. Лучше бы их сразу вложить в более перспективный источник энергии

- рассказал ТАСС Ананьев.

Сейчас регион вынужден вкладывать более 3,3 млрд рублей в организацию электроснабжения населенных пунктов. Схожие суммы вкладываются и в теплоснабжение. Строительство малых атомных станций позволит значительно сократить данные расходы. Лучше всего для строительства малых атомных станций подходят территории северной части Красноярского края, считает Ананьев.

Кроме того, малую атомную станцию планируется построить в Усть-Янском райооне Якутии. Отличительные черты малых атомных станций – компактность, модульность, быстрота строительства и более дешевая стоимость эксплуатации.