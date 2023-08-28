Войти
РИА Новости

Российский колледж отметил ажиотаж вокруг специальности по управлению БПЛА

373
0
0
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Директор КАИТ 20 Ковалев: в России популярна специальность по управлению БПЛА

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специальность по управлению беспилотниками в России очень популярна, конкурс на обучение по ней в этом году оказался довольно высоким и достиг более девяти человек на место, рассказал РИА Новости директор колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 (КАИТ 20) Дмитрий Ковалев.

"Мы второй год реализуем эту специальность, и она достаточно популярная в городе Москва. По сравнению с прошлым годом у нас в три раза увеличились контрольные цифры приема ребят на эту специальность и составляют 75 человек в этом году. Соответственно, очень высокий конкурс – более девяти человек на место", - рассказал Ковалев.

Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года. В течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Ранее в августе глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что в российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 килограммов. Кроме того, тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки, учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
ИТ
Похожие новости
15.07.2022
Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ
15.11.2021
Глава Ростеха Чемезов: на Dubai Airshow 2021 мы показываем будущее авиации России
26.04.2021
Удар «Ланцетом»
17.02.2021
Сирийские уроки РЭБ
18.06.2019
Илья Тарасенко: нас просят исправить модернизированные на Украине МиГи
26.04.2017
КБМ: коломенское братство мастеров
18.08.2011
Российская армия к 2020 году (взгляд оптимиста)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.08 11:23
  • 54730
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.08 10:50
  • 1
Рогозин сообщил о массовом применении ВСУ корректируемых авиабомб на Запорожье
  • 28.08 09:58
  • 4138
Оценка Советского периода в истории России.
  • 28.08 09:57
  • 29
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 28.08 08:52
  • 3
Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16
  • 27.08 23:20
  • 1
У России есть способ остановить назревающую войну в Средней Азии
  • 27.08 22:12
  • 8
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 27.08 21:41
  • 29
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 27.08 16:52
  • 2
Поредевшая украинская авиация огрызается ракетами
  • 27.08 16:28
  • 241
Космонавтика Илона Маска
  • 27.08 15:04
  • 1
Варшава хвастается своей армией, но это лишь иллюзии о могуществе
  • 27.08 14:36
  • 2
Глава NASA сообщил, что первый полет сверхзвукового лайнера X-59 состоится до конца года
  • 27.08 12:19
  • 1
На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?
  • 27.08 09:57
  • 8
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 26.08 20:40
  • 48
Названа особенность новой лунной миссии России