Российский колледж отметил ажиотаж вокруг специальности по управлению БПЛА

Директор КАИТ 20 Ковалев: в России популярна специальность по управлению БПЛА

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специальность по управлению беспилотниками в России очень популярна, конкурс на обучение по ней в этом году оказался довольно высоким и достиг более девяти человек на место, рассказал РИА Новости директор колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 (КАИТ 20) Дмитрий Ковалев.

"Мы второй год реализуем эту специальность, и она достаточно популярная в городе Москва. По сравнению с прошлым годом у нас в три раза увеличились контрольные цифры приема ребят на эту специальность и составляют 75 человек в этом году. Соответственно, очень высокий конкурс – более девяти человек на место", - рассказал Ковалев.

Правительство России в июне утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года. В течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Ранее в августе глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что в российских колледжах будут готовить операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 килограммов. Кроме того, тему беспилотников включили в школьную программу начальной военной подготовки, учеников 10-11 классов научат противодействовать БПЛА противника, вести разведку и использовать беспилотные летательные аппараты на поле боя.