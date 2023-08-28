Минюст США подал иск против SpaceX за дискриминацию беженцев при найме на работу

Министерство юстиции США подало иск против корпорации Space Exploration Technologies (SpaceX), гендиректором которой является Илон Маск, за дискриминацию беженцев и лиц, получивших убежище, при приеме на работу. Об этом в четверг, 24 августа, сообщили на сайте ведомства.

«В иске утверждается, что по крайней мере с сентября 2018 года по май 2022 года SpaceX регулярно отговаривала лиц, получивших убежище, и беженцев от подачи заявлений и отказывалась нанимать или рассматривать их из-за их статуса гражданства в нарушение Закона об иммиграции и гражданстве (INA)», — сказано в заявлении.

По данным минюста, в объявлениях о вакансиях в течение нескольких лет компания ошибочно утверждала, что в соответствии с «законами об экспортном контроле» SpaceX может нанимать только граждан США и законных постоянных жителей. Однако данные федеральные законы не налагают подобные ограничения. Беженцы и лица, получившие убежище в США, могут жить и работать на равных правах с гражданами страны.

В иске утверждается, что компания дискриминировала их на нескольких этапах найма: отговаривала подавать заявки на открытые вакансии, не могла справедливо рассматривать заявления, отказывалась нанимать квалифицированных кандидатов.

«Лица, получившие убежище, и беженцы преодолели множество препятствий в своей жизни, и незаконная дискриминация при приеме на работу на основании статуса гражданства не должна быть одним из них», — заявили в американском минюсте.

Своим иском ведомство намерено добиться справедливого рассмотрения резюме соискателей-беженцев, а также выплаты компенсаций тем, кому отказали в приеме на работу из-за его статуса гражданства.

Компания пока не прокомментировала ситуацию.

Ранее, 15 мая, Илон Маск заявил, что сам будет одобрять все наймы, в том числе подрядчиков, в компании Tesla. По словам источника CNBC, сотрудники восприняли это заявление Маска либо как мягкое замораживание найма, либо как сигнал о том, что бизнесмен вновь возобновляет свое внимание к автомобильной компании из-за снижающихся доходов.