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Известия.ru

Минюст США подал иск против SpaceX за дискриминацию беженцев при найме на работу

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Министерство юстиции США подало иск против корпорации Space Exploration Technologies (SpaceX), гендиректором которой является Илон Маск, за дискриминацию беженцев и лиц, получивших убежище, при приеме на работу. Об этом в четверг, 24 августа, сообщили на сайте ведомства.

«В иске утверждается, что по крайней мере с сентября 2018 года по май 2022 года SpaceX регулярно отговаривала лиц, получивших убежище, и беженцев от подачи заявлений и отказывалась нанимать или рассматривать их из-за их статуса гражданства в нарушение Закона об иммиграции и гражданстве (INA)», — сказано в заявлении.

По данным минюста, в объявлениях о вакансиях в течение нескольких лет компания ошибочно утверждала, что в соответствии с «законами об экспортном контроле» SpaceX может нанимать только граждан США и законных постоянных жителей. Однако данные федеральные законы не налагают подобные ограничения. Беженцы и лица, получившие убежище в США, могут жить и работать на равных правах с гражданами страны.

В иске утверждается, что компания дискриминировала их на нескольких этапах найма: отговаривала подавать заявки на открытые вакансии, не могла справедливо рассматривать заявления, отказывалась нанимать квалифицированных кандидатов.

«Лица, получившие убежище, и беженцы преодолели множество препятствий в своей жизни, и незаконная дискриминация при приеме на работу на основании статуса гражданства не должна быть одним из них», — заявили в американском минюсте.

Своим иском ведомство намерено добиться справедливого рассмотрения резюме соискателей-беженцев, а также выплаты компенсаций тем, кому отказали в приеме на работу из-за его статуса гражданства.

Компания пока не прокомментировала ситуацию.

Ранее, 15 мая, Илон Маск заявил, что сам будет одобрять все наймы, в том числе подрядчиков, в компании Tesla. По словам источника CNBC, сотрудники восприняли это заявление Маска либо как мягкое замораживание найма, либо как сигнал о том, что бизнесмен вновь возобновляет свое внимание к автомобильной компании из-за снижающихся доходов.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
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