Байден и Зеленский обсудили передачу Киеву F-16 и подготовку украинских летчиков

Американский президент подтвердил приверженность Соединенных Штатов поддержке обороны Украины

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили в четверг в телефонном разговоре передачу Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16 и обучение летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

"Президенты Байден и Зеленский обсудили начало подготовки украинских пилотов истребителей и обеспечение скорейшей выдачи разрешения другим государствам на передачу их F-16 Украине после завершения обучения с целью повышения оборонного потенциала Украины", - отмечается в документе. В нем говорится, что "Байден вновь подтвердил приверженность США поддержке обороны Украины", а также тому, чтобы "призвать Россию к ответу" в связи с проведением специальной военной операции. В заявлении также отмечается, что Байден поздравил Зеленского с Днем независимости Украины.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее на регулярном брифинге для журналистов заявил, что в октябре Соединенные Штаты начнут обучать украинских военнослужащих управлять истребителями F-16 на базе в штате Аризона, а перед этим они пройдут курсы английского языка.

Зеленский 20 августа заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Украине. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, из них 6 поступят на Украину до начала следующего года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Как ранее заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, подготовка к участию в боевых действиях украинских эскадрилий F-16 может занять до пяти лет. При этом, по его словам, передача Западом самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева.