Раздел кадров: Роскосмос планирует вдвое сократить штат центрального офиса

Чтобы избежать увольнений, сотрудников переведут в дочерние организации, утверждают источники

Роскосмос рассматривает возможность сократить штат центрального офиса с 600 до 300 человек, рассказали источники «Известий». Это связано со сложностями формирования фонда оплаты труда. Впрочем, сокращение будет скорее формальным: сотрудников переведут в подведомственные организации — там они будут числиться и получать зарплату, а работать продолжат в центральном офисе Роскосмоса, выполняя те же функции, что и прежде, пояснили наши собеседники. Эксперты полагают, что в результате работники могут лишиться премий и части социальных льгот. В Роскосмосе заявили, что «уделяет большое внимание оптимизации расходов и численности центрального аппарата», но никаких решений по этому поводу пока не принято.

Двойное сокращение

Под сокращение может попасть примерно половина сотрудников центрального аппарата госкорпорации Роскосмос — 300 из 600 сотрудников, утверждает источник «Известий», ранее работавший в Роскосмосе и знакомый с ситуацией. Людей, по его словам, могут перевести в Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК) и другие дочерние организации. Таким образом, организация — как минимум, на бумаге — значительно снизит затраты на персонал.

— Траты по линии фонда оплаты труда составляют значительную долю расходов центрального аппарата, а сам фонд не бесконечен, — рассказал источник. — Объяснить это очень легко: рынок пусковых услуг для нас закрыт, спутникостроением мы никогда похвастаться не могли, американских туристов за деньги уже не возим, а других в нынешней ситуации не найти. То есть все направления заработка валюты для Роскосмоса закрыты, а внутренний рынок космических услуг не развит и завязан на госконтракты. Поэтому департаменту кадров поставлена задача к концу года сократить штат госкорпорации. Самое очевидное решение — перевод сотрудников в ОРКК.

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Информацию о вероятном сокращении «Известиям» подтвердили еще два источника — сотрудник госкорпорации и работник ОРКК.

Объединенная ракетно-космическая корпорация была создана в 2014 году на базе НИИ космического приборостроения. В декабре 2016 года 100% ее акций было передано госкорпорации Роскосмос. По словам источника «Известий», сейчас ОРКК исполняет только одну функцию — держателя акций отраслевых предприятий госкорпорации.

— Из дивидендов предприятий платить зарплату нельзя, потому что один из их получателей — государство, — пояснил источник, ранее работавший в Роскосмосе. — Если пойти на этот шаг, то получается, что такая схема — обман государства. Вместо этого корпорация будет работать по следующей схеме: ОРКК и другим спецпредприятиям Роскосмос даст новые заказы, и в их цену будут включены зарплаты сотрудников. Сотрудников отдела из какого-нибудь департамента Роскосмоса «на бумаге» переведут на работу в это предприятие. Причем физически они продолжат находиться в Роскосмосе и выполнять свои обязанности. Однако числиться будут в другом предприятии и из его фонда оплаты труда получать деньги.

По словам того же источника, такая практика трудоустройства сотрудников Роскосмоса существовала в Федеральном космическом агентстве (реформировано в Роскосмос в 2015 году) и в первые годы работы госкорпорации, когда ее штат составлял 150 человек, люди устраивались в Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) и на другие дочерние предприятия, но выполняли работу как сотрудники Роскосмоса.

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— Эта практика получила название «подснежники» — литературно измененное слово «смежники», поскольку сотрудники числились в смежные организациях, — пояснил источник. — Весьма интересно, что тогда в Роскосмосе работал Александр Иванов, нынешний заместитель главы госкорпорации Юрия Борисова. Именно он в свое время курировал данное направление. Схема достаточно хитрая — чтобы доказать ее существование, нужно не только знать о ней, но и собрать сведения, что сотрудник, например, не ходил на работу в конкретное предприятие, не выполнял свои служебные обязанности. Но это всё можно обойти.

«Известия» направила запрос с Роскосмос с просьбой сообщить, планируется ли сокращение штата центрального аппарата госкорпорации и перевод людей в дочерние организации.

«Ни одно из решений, описанных в запросе, руководством Госкорпорации не принято, — говорится в полученном редакцией ответе. — Руководство Роскосмоса уделяет большое внимание оптимизации расходов и численности центрального аппарата, это одна из стратегических задач, которую поставил перед командой Юрий Борисов».

Будем законны

Схема, описанная источниками «Известий» вполне может быть реализована в рамках действующих законов — для этого нужно правильно оформить отношения работников и работодателя, полагает член Ассоциации юристов России Марина Астаева.

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— Трудовой кодекс РФ запрещает заемный труд. То есть работники не могут работать в одной компании а выполнять работу в интересах другой. Такое возможно только в отдельных случаях, например, если организации являются аффилированными лицами. В противном случае, данный факт можно признать нарушением. Однако, документы можно оформить так, что одна организация (в лице своих работников) оказывает услуги другой организации по договору ГПХ. В таком случае будет считаться, что работники исполнителя оказывают услугу другой компании, работая при этом на своего работодателя, — отметила юрист.

Тот факт, что работать люди продолжат в центральном офисе, тоже не является чем-то криминальным, полагает Марина Астаева.

— Например, «дочка» может арендовать для своих работников это помещение, или получить его другим законным способом. В таком случае, тот факт, что работники находятся в офисе госкорпорации и работают на дочернее предприятие не будет нарушением, — пояснила специалист.

Четвертый источник, ранее также работавший в Роскосмосе, добавил, что госкорпорация и сейчас работает по такому принципу. В частности, в «Роскосмос Медиа» работают сотрудники пресс-службы телестудии госкорпорации, в «РК-Учет» числятся финансисты, в Центре «Звездный» числится обслуживающий персонал, в «РК-Цифра» — IT-специалисты. И все вышеперечисленные категории сотрудников сидят в одном здании — офисе госкорпорации.

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— На мой взгляд, сокращения и переводы ждут именно экономистов, бухгалтеров и юристов — это как раз примерно половина штата Роскосмоса,— сказал четвертый источник.

Массовое применение схемы перевода сотрудников в дочерние организации может привести к реализации других схем, и такие прецеденты с предприятиями космической отрасли уже были.

— Сотрудники Российских космических систем (РКС) много лет назад, находясь на своих рабочих местах, параллельно числились и якобы выполняли работу в подрядных организациях. С одной стороны, это позволило платить им достойную зарплату и они не разбежались в непростые для предприятия времена, а с другой — это было мошенничество, доказанное судом, виновные понесли наказание,— заявил источник.

В 2007–2010 годах РКС распределяла заказы на выполнение работ в рамках ФЦП ГЛОНАСС по договорам между дочерними предприятиями НПО КП и «Синертек». В указанный период на счета этих компаний было перечислено не менее 3,2 млрд рублей. В отчетах НПО КП и «Синертека» указано, что в этих фирмах трудились до 1,1 тыс. человек ежемесячно. В то же время, по данным комиссии Роскосмоса, большинство сотрудников этих организаций были трудоустроены РКС.

— Выведение сотрудников за штат позволит Роскосмосу немало сэкономить на премиях, — добавил четвертый источник. — Квартальная и годовая премии равняются зарплате. Если люди будут официально числиться в других организациях, премии им платить уже не будут, что позволит сохранить около трети фонда оплаты труда.

Также, по его словам, сотрудники офиса Роскосмоса имеют доступ к ДМС с весьма качественными услугами, что считается важным бонусом, которого они также, скорее всего, лишатся.

Перевод сотрудника к другому работодателю возможен только с согласия работника, напомнил в беседе с «Известиями» адвокат, учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

— Однако, работников могут поставить перед выбором: либо соглашаться на перевод в дочерние предприятия, либо увольняться в связи с сокращением штата, — полагает юрист.

По мнению Олега Жердева, озвученная источниками «Известий» схема может быть оптимизацией расходов на сотрудников центрального аппарата, «который в Роскосмосе явно раздут».

Фото: Роскосмос Медиа/Наталья Бережная Источник изображения: iz.ru

Кадровая политика Роскосмоса попадает в центр внимания уже во второй раз за последни дни. Ранее «Известия» писали о возможности перестановок в высшем руководстве госкорпорации в связи с гибели автоматической станции «Луна-25». ЧП случилось 19 августа — во время перехода с круговой окололунной на предпосадочную орбиту космический аппарат из-за нештатно сработавших двигателей упал на спутник с высоты около 100 км и разбился.

Источники «Известий» не исключили, что провал миссии может привести к отставке первого заместителя гендиректора Роскосмоса Александра Иванова (он как глава государственной комиссии по запуску «Луны-25» ставил последнюю подпись в итоговом протоколе о готовности) и заместителя гендиректора по космическим комплексам и системам Михаила Хайлова.

Ольга Коленцова