"Время уходит". США и Украина спорят о тактике оживления контрнаступления

Флажок Украины на одной из улиц в центре Артемовска.

Вашингтон и Киев не могут договориться о тактике оживления контрнаступления, пишет WSJ. Власти США считают, что украинские войска слишком рассредоточены и им нужно сконцентрироваться на южном направлении. Главком ВСУ Залужный заявил, что они не понимают "природу конфликта".

Американские и украинские официальные лица уже несколько недель ведут напряженную закулисную дискуссию о стратегии и тактике с целью оживления контрнаступления Киева, идущего крайне медленно.

Американские военные призывают украинцев вернуться к общевойсковой подготовке, которую они проходили на базах союзников в Европе, и сконцентрировать свои силы, чтобы попытаться прорвать оборону России и выйти к Азовскому морю.

В последние недели Киев внес некоторые коррективы, но обе стороны все еще расходятся во мнениях относительно того, как взять реванш над Россией за то ограниченное время, которое у них есть до наступления зимы.

"Вы не понимаете природу этого конфликта, — заявил в беседе с американцами командующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный, по словам одного из официальных представителей США. — Это не карательная операция. Это Курск", — добавил командующий, имея в виду крупное сражение Второй мировой войны между Германией и Советским Союзом.

Пресс-секретарь украинского командующего не сразу ответил на просьбу дать комментарии.

Американские рекомендации основываются на том, что то количество техники, которое США предоставили Украине — за эти годы было выделено более 43 миллиардов долларов на вооружение — является достаточным для этого наступления, и вряд ли возможно будет повторить поставки в таком же объеме в 2024 году.

"Мы предоставили вам целую гору стали для контрнаступления. Мы не можем повторить это снова, — сказал один бывший американский государственный деятель. — Это невозможно".

По мнению официальных лиц в США, Украине еще не поздно добиться успехов. Украинское командование также утверждает, что время на контрнаступление еще есть, а Залужный заявил американским чиновникам, что его войска находятся на пороге прорыва.

Тем не менее глубокие разногласия по поводу стратегии сохраняются. В течение последних нескольких недель США призывали украинцев объединить свои силы и сосредоточить их в районе к северу от Токмака на юге, чтобы прорвать первую линию российской обороны, которая, по общему признанию, является самой трудной для преодоления.

Хотя в правительстве США существуют разные мнения, один из чиновников заявил, что Вашингтон "серьезно разочарован" стратегией Украины, особенно тем, что президент Владимир Зеленский сосредоточился на Артемовске, который некоторые украинские офицеры считают важным для укрепления морального духа и создания буферной зоны на востоке страны.

После того как американские официальные лица предостерегли украинцев от распыления усилий, они скорректировали свою стратегию и перешли к обороне в восточной части Запорожской области. Это позволило им сохранить силы для главного удара в другом месте и ограничить расход артиллерии.

Однако, по мнению американских чиновников, украинцы все еще слишком рассредоточены для концентрированного наступления на юге, поскольку большое количество бригад размещено на востоке. Кроме того, ВСУ никак не могут объединить вместе использование артиллерии, механизированных подразделений и саперных сил.

По словам украинцев, для сохранения долгосрочного боевого потенциала необходимо свести потери к минимуму. Однако американские официальные лица утверждают, что атаки украинских войск мелкими подразделениями на узких участках фронта замедляют наступление и дают русским больше возможностей для ответных действий, в том числе с использованием мин, которые разбрасываются во время артиллерийских обстрелов, а также подразделениями, вооруженными противотанковыми реактивными гранатометами.

Нынешнее положение дел вызывает опасения, что борьба Украины с Россией может зайти в тупик, но советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг это утверждение.

"Нет, мы не считаем, что конфликт зашел в тупик", — сказал Салливан журналистам во вторник. Ситуация на поле боя, по его словам, меняется каждый день.

В центре разногласий между Вашингтоном и Киевом — проводимые США в последние месяцы комбинированные учения украинцев, которые должны были подготовить их к наступлению на юге страны.

США и их партнеры подготовили более 70 тысяч украинских солдат на более чем 40 полигонах. Но основной упор в ходе общевойсковой подготовки в Германии был сделан на 14 мотопехотных, механизированных и национально-гвардейских батальонах (около 8 тысяч военнослужащих), которым предстояло прорываться через российскую линию фронта или обеспечивать безопасность на местности.

12-недельная программа подготовки этих батальонов включала обучение одновременному применению артиллерии, механизированных частей и пехоты. Кульминацией стали недельные батальонные учения, где украинские войска противостояли предполагаемому противнику, в роли которого выступали американские войска.

Также сейчас проходят учения еще двух батальонов: национальной гвардии и бронетанкового. Последний из них оснащен 31 танком Abrams и будет развернут на территории Украины осенью вместе с бронетехникой для разминирования и инженерным боевым оборудованием, сообщил полковник Мартин О'Доннелл, сотрудник пресс-службы армии США в Европе.

Цель тренировок — дать украинским войскам возможность прорвать оборону противника и маневрировать в тылу у русских, но без тех преимуществ, которыми давно пользуются американские военные, в частности, без прикрытия с воздуха.

Украина располагает лишь небольшими военно-воздушными силами, а поставка американских самолетов F-16 ожидается только в середине-конце 2024 года. Хотя американские официальные лица утверждают, что, согласно результатам имитационного моделирования, украинцы в любом случае могут добиться успеха, однако некоторые представители Пентагона признают наличие проблем.

Кристин Вормут, возглавляющая министерство Армии США, недавно заявила, что американские военные считают такие боевые действия непростыми, особенно если у Украины нет превосходства в воздухе, а у противника есть время подготовить свою оборону. "У наших солдат есть годы, чтобы отработать это, а у украинцев на это было несколько недель", — сказала она.

Некоторые бывшие чиновники говорят, что недовольство Пентагона темпами украинской атаки неуместно.

"Когда Америка воюет, используя совместные действия различных родов войск, она делает это, имея господство в воздухе", — сказал Филип Бридлав, генерал ВВС США в отставке, который с 2013 по 2016 год занимал пост главнокомандующего войск НАТО.

"У Украины нет господства в воздухе. Мы также не предоставили Украине дальнобойную точную артиллерию, — добавил он. — Поэтому, когда речь заходит о том, что у украинцев не получается воевать с одновременным использованием различных вооруженных сил и родов войск, мы должны понимать, что ответственность за это лежит на нас".

Некоторые украинские солдаты, воюющие с самого начала боевых действий, выразили недовольство тем, что танки и бронемашины были переданы вновь сформированным подразделениям, в состав которых входят солдаты, практически не имеющие боевого опыта. По словам американских чиновников, доля украинских солдат в батальонах, прошедших обучение в США, имеющих опыт ведения боевых действий, составляет от 50% до 70%.

Другие говорят, что реальность боевых действий при первом столкновении с противником повергла их в шок. Один солдат из 47-й бригады рассказал о штурме российских окопов — первом боевом столкновении роты с пехотой в реальных боевых условиях, которое происходило на одной из самых хорошо укрепленных линий, имеющихся у России на всей территории Украины.

"Как бы ни были сложны учения, в реальности все гораздо сложнее", — сказал солдат.

Защищая свою точку зрения, Киев утверждает, что медленное контрнаступление на фронте все еще продолжается. Во вторник украинские войска отбили деревню Работино, расположенную на дороге на юг, чуть севернее основной линии обороны России (не соответствует действительности — прим. ред.).

Штурм деревни возглавило подразделение, оттачивавшее свою тактику с самого начала военных действий: сначала оно наносит удары по укреплениям противника с помощью артиллерии, наводимой беспилотниками, а затем отправляет пешие штурмовые группы.

"Это маленькая победа, — написал в своем сообщении командир подразделения майор Юрий Гаркавый. — Впереди — более крупные. Моя цель — Азов".

Авторы статьи: Майкл Р. Гордон, Гордон Луболд, Джеймс Марсон и Вивиан Салама (Michael R. Gordon, Gordon Lubold, James Marson and Vivian Salama)