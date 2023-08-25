Стратегический баланс: Польский милитаризм приводит к укреплению обороноспособности Беларуси и России.

В этом году свой 70-летний юбилей отмечает книга Уинстона Черчилля «Вторая Мировая Война». В одной из глав её первого тома («Надвигающаяся буря») британский политик дал очень точную характеристику польскому государству, применительно ко всем его ипостасям, в которых оно пребывало на протяжении своего существования.

«Слава в периоды мятежей и горя, гнусность и позор в периоды триумфа. Храбрейшими из храбрых слишком часто руководили гнуснейшие из гнусных! И всё же всегда существовали две Польши: одна из них боролась за правду, а другая пресмыкалась в подлости. Нам ещё предстоит рассказать о неудаче их военных приготовлений и планов, о надменности и ошибках их политики, об ужасных бойнях и лишениях, на которые они обрекли себя своим безумием», – написал экс-премьер-министр Великобритании, журналист, почётный член Британской академии и лауреат Нобелевской премии по литературе Уинстон Черчилль (Часть I, гл. 18 «Мюнхенская зима»).

Спустя столько лет, глядя на нынешнее польское руководство, невольно начинаешь ощущать, что слова Черчилля не только дают точную оценку, но и несут на себе ещё и отпечаток пророчества.

Почти сто лет назад, по результатам Мюнхенского соглашения, Польша в октябре 1938 года поддержала гитлеровскую Германию в территориальных претензиях к Чехословакии и аннексировала часть чешских и словацких земель, в числе которых были Тешинская Силезия, Орава и Спиш. А ещё через год сама Польша стала жертвой нападения той же фашистской Германии. И только спустя пять лет, благодаря Красной Армии и правительству СССР, на политической карте мира вновь появилось польское государство.

Сегодняшняя ситуация напоминает «дежавю» (франц. déjà vu — «уже видел»): трио бандитствующих молодчиков – Дуда, Мацеревич и Блащак, под руководством серого кардинала Качиньского готовятся к захвату территорий западной Украины и неуклонно толкают Польшу к развязыванию агрессии против Республики Беларусь. Разумеется, что все планы варшавских политфункционеров основываются на членстве в НАТО и надежде на безусловную поддержку США (как когда-то на поддержку со стороны Германии).

В ряде предыдущих своих материалов «Военно-политическое обозрение» подробно раскрывало агрессивные планы польского режима и указывало на характер подготовительных мероприятий («У поляков всё готово к проведению стратегической наступательной операции», «Очередной признак подготовки Польши к ведению войны», «Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью»).

Примечательно, что создание ударных группировок на польско-белорусской границе и вблизи Украины проходило под различными оправдательными предлогами. В 2021 году это было противостояние «миграционному кризису», в 2022 году – начало СВО на Украине, в 2023 году – прибытие ЧВК «Группа Вагнера» на территорию Беларуси. Причём последнее событие рассматривается в Варшаве уже не как оправдание, а как повод, – повод для начала агрессии. Разумеется, после соответствующей провокации, как 85 лет назад. Об этом, кстати, мы тоже уже написали («Исторические параллели: Планы Варшавы и опыт нацистской Германии в подготовке провокации»).

Напрашивается вывод: если ясновельможным панам осталось найти только повод, значит, всё остальное уже готово. То есть, Польша к захвату «Восточных Кресов» готова и дело только в политической воле и разрешении «сверху» (из Вашингтона, естественно). Сей факт косвенно подтверждает недавнее заявление польского замминистра внутренних дел Матея Вонсика относительно принятия решения о закрытии границы с Беларусью. «Такая возможность есть, если мы заметим какие-либо признаки со стороны Беларуси или агрессивные действия группы «Вагнер», то думаю, что надо будет это сделать, но это решение ещё не принято», – заявил Вонсик. В каких случаях (если это не пандемия) закрывают границы – мы знаем.

Неразумным было бы думать, что «по ту сторону Буга» – в Беларуси и России не понимают ситуацию и сидят, сложа руки.

Ещё в 2020 году, после того, как стало известно, откуда «растут уши» у белорусского мятежа, вооружённые силы Беларуси обеспечили усиление охраны государственной границы на северо-западном, западном и южном направлениях.

Позже, в 2021 году, в ответ на беспрецедентное наращивание поляками и прибалтами военного присутствия вблизи белорусских границ и нагнетание напряжённости в регионе, президентами Беларуси и России было принято решении о развёртывании на белорусской территории региональной группировки войск (РГВ). Кстати, в настоящее время в интересах повышения боеспособности РГВ на полигонах Беларуси организовано непрерывное проведение занятий по подготовке войск на ротационной основе. С определённой периодичностью туда прибывает очередной комплект подразделений из состава российской части РГВ(С), и с ними проводятся занятия в рамках совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России. При этом, несмотря на проведение плановых занятий по боевой подготовке, в случае нарастания угрозы военной безопасности Союзного государства, соединения и воинские части РГВ готовы к немедленному применению по предназначению.

Очередной ответной мерой на необдуманные шаги евроатлантических политиков стало принятие решения и последующее размещение на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия.

Чуть больше месяца назад Беларусь ратифицировала соглашение с Россией об учебно-боевых центрах совместной подготовки военнослужащих двух стран. Соответствующий закон 17 июля подписал президент Александр Лукашенко. Документ регулирует вопросы функционирования таких центров на базе воинских частей в обеих странах и определяет их основные задачи, а также порядок взаимодействия белорусского и российского военных ведомств.

Совсем недавно по приглашению Александра Лукашенко в Беларусь прибыли представители ЧВК «Группа Вагнера», которые, выполняя договорённости, незамедлительно приступили к обучению белорусских и российских военнослужащих РГВ современным приемам и способам ведения боевых действий, выступая в роли инструкторов.

Следует ещё раз напомнить, что все вышеперечисленные меры – это лишь ответные действия белорусской и российской сторон на агрессивную политику коллективного Запада.

Здесь очень уместно привести несколько цитат из выступления белорусского министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина, сделанного им на XI Московской конференции по международной безопасности, прошедшей 14-20 августа в подмосковной Кубинке. «Беларусь – миролюбивая страна и открыта для диалога. Однако в сложившейся обстановке мы вынуждены корректировать свою военную политику», – сказал министр. Имелось в виду, что в ближайшее время будет принята новая редакция Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. Кроме того, ведётся активная работа над актуализацией положений действующей Военной доктрины белорусского государства.

«Уже сегодня через проекты этих знаковых для государства документов красной нитью проходит тезис, что мы сделаем всё, чтобы никто даже не пытался указывать белорусам, как жить на своей земле. Наша армия готова дать отпор любому, кто попытается посягнуть на независимость, суверенитет, территориальную целостность и конституционный строй белорусского государства и его союзников», – дополнил генерал Хренин. «Но в то же время, и это будет продекларировано в новой доктрине, мы не планируем ни на кого нападать. Вполне очевидно, что диалог необходимо возобновлять сейчас, пока ещё есть выход из тупика и не развязана очередная мировая война», – подчеркнул министр обороны.

Всё, добавить больше нечего. Разве что напомнить нашим недружественным соседям на западе ещё одну цитату незаурядного государственного и политического деятеля Великобритании. «Героические черты характера польского народа не должны заставлять нас закрывать глаза на его безрассудство и неблагодарность, которые в течение ряда веков причиняли ему неизмеримые страдания», – написал в своём шеститомнике Уинстон Черчилль.

Владимир Вуячич