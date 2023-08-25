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Техкульт

С 2030 года все выпускаемые автомобили в России будут оснащаться автопилотом

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Все автомобили в России получат автопилот

Как объявили в Минпромторге, ссылаясь на действующую стратегию по развитию промышленности в России, в ближайшей перспективе все выпускаемые в стране транспортные средства будут наделяться автоматизированными системами управления, также известными как ADAS.

Речь идет о системах помощи водителю, которые, как утверждает ведомство, уже к 2030 году пропишутся во всех новых автомобилях всех сегментов и классов, производство которых налажено в России. Помимо этого, в Минпромторге ожидают, что к 2035 году объем продаж беспилотных автомобилей приблизится к отметке в 10-15 % от всего российского авторынка. К этому же времени будет продолжено развитие автономного транспорта, внедрена независимая отечественная система по оценке безопасности автомобилей, а электрокары и машины с гибридными и водородными силовыми установками, станут приоритетными при разработке.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
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