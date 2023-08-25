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Ростех

Ростех создал сверхнадежные «магнитные» амортизаторы для эксплуатации в экстремальных условиях

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Вихретоковый амортизатор
Вихретоковый амортизатор.
Источник изображения: rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал вихретоковый амортизатор для экстремальных условий эксплуатации. Решение создано на базе постоянных магнитов, не боится температур от –80 до +80 ˚С и защищено от воздействия песка и грунта. Этот амортизатор может использоваться в составе специальной и военной техники, предназначенной для Арктики и пустынь.

Принцип действия вихретокового амортизатора основан на эффекте силового взаимодействия (торможения), возникающего между постоянными магнитами. Устройство не подвержено воздействию экстремальных температур, поскольку в нем отсутствуют масляная и газомасляная среды.

Традиционные амортизаторы, имеющие гидравлическую конструкцию, при низких температурах становятся более жесткими, а при высоких в них возможен перегрев масла. Кроме того, в резиновые уплотнители масляных и газомасляных устройств может попадать песок, что нарушает их работу. Вихретоковый же амортизатор не повреждается абразивными частицами.

В составе «Росэлектроники» разработкой уникальных устройств занимается НПП «Исток» им. Шокина.

«Главными достоинствами вихретоковых амортизаторов являются простота и надежность их конструкции, отсутствие внешних источников энергии и необходимости в управлении их работой. Новые изделия могут найти применение в военной и специальной технике как в северных, так и в южных регионах», – рассказал заместитель генерального директора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Андрей Чендаров.

В конструкции нового амортизатора используются магниты собственного производства НПП «Исток» им. Шокина. На предприятии освоена технология изготовления всех видов постоянных магнитов, в том числе из редкоземельных металлов на основе сплавов неодима и самария, а также литых и деформируемых магнитов.

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