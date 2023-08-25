Китайские боевые роботы осваивают Африку

Корабль ВМФ НОАК отправился 11 июля 2017 года с военно-морской базы Чжаньцзянь в поход к новому пункту обеспечения близ африканского порта Джибути. Фото с сайта www.81.cn.

Военное присутствие НОАК в Джибути: геополитический и региональный аспекты

Руководство Китайской Народной Республики приступило к практической реализации планов по формированию системы передового базирования и материально-технического обеспечения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на иностранных территориях. Указанные задачи предусмотрены долгосрочной программой военного строительства (до 2049 года) и отражают новую военную стратегию Пекина. Это новая стратегия, заключающаяся в смещении акцентов от «обороны страны» к «отстаиванию национальных интересов за пределами государственных границ».

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА

На данном этапе основные усилия сосредоточены на создании необходимых условий для решения китайским военным флотом (ВМФ НОАК) задач по обеспечению безопасности международных торговых маршрутов, через которые проходит до 80% потребляемых Китаем ресурсов и большая часть экспортируемых товаров.

Официальным военно-доктринальным документом КНР «Белая книга по национальной обороне», изданным в 2015, 2017 и 2019 годах, определены основополагающие принципы применения НОАК. В этом документе особо отмечено, что «в рамках проведения мероприятий по продвижению национальных интересов в условиях складывающейся в мире военно-политической обстановки необходимо обратить пристальное внимание на модернизацию национальных Вооруженных сил и их способность оперативно действовать за пределами национальной территории».

Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин в своих выступлениях неоднократно отмечал, что «задача развития мощных Вооруженных сил никогда не была столь актуальной, как сегодня, мы будем неуклонно ускорять их модернизацию и стремиться достичь мирового уровня».

ПРОНИКНОВЕНИЕ В ДЖИБУТИ

С 1 августа 2017 года в Республике Джибути, небольшом государстве у основания Африканского Рога, официально введен в эксплуатацию первый зарубежный пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ НОАК. Объект находится в порту Дорале, в 5 км западнее порта Джибути, на участке площадью около 40 га.

Договор аренды заключен на период до 2026 года с возможностью продления. ПМТО включает штаб формирования материально-технического обеспечения, охраны, морской пехоты и сил специальных операций. При этом существует возможность укрупнения пункта материально-технического обеспечения до военной базы с численностью личного состава до 10 тыс. человек.

На территории ПМТО построены здания штаба, пункта управления и связи, вертолетная площадка, ангары для вертолетной техники, склады материально-технического имущества, ремонтные мастерские, жилые строения (оценочная емкость – около 3,6 тыс. человек). Для базирования китайских кораблей и судов выделено два якорных причала многофункционального порта Дорале, построенного китайскими же государственными компаниями (общая сумма контрактов – около 1 млрд долл. США).

По мнению специалистов НОАК, географическое расположение объекта позволит Пекину гарантировать безопасность крайне важного для Китая и при этом весьма уязвимого участка маршрута транспортировки углеводородного сырья через Баб-эль-Мандебский пролив (который соединяет Красное море и Аденский залив) и район Африканского Рога. А также обеспечить присутствие китайского военного флота в Индийском океане и укрепить позиции Китая на Африканском континенте.

УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПЛАНЫ ЭКСПАНСИИ

Политическое и военное руководство КНР непрерывно работает над поддержанием дружелюбного образа китайского государства среди населения Джибути. В частности, железная дорога Джибути-Эфиопия, построенная Китаем, оказала положительное воздействие на усиление региональной и экономической интеграции, стала примером африканско-китайского сотрудничества.

Кроме того, китайская сторона проявляет интерес к задействованию в целях обеспечения национальных военно-морских сил портов в Анголе (Лобиту), Йемене (Аден), Иране (Чахбахар), Кении (Ламу и Момбаса), Мозамбике (Бейра и Мапуту), Омане (Салала и Сухар), Танзании (Багамойо), Эритрее (Массауа), а также на острове Маврикий (Порт-Луи), на Мальдивах (Лааму) и на Сейшельских островах (Виктория).

Характерно, что большинство этих портов уже используется китайскими кораблями для пополнения запасов материальных средств. При этом Пекин позиционирует указанные объекты в качестве региональных транспортно-логистических центров в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

ЭВОЛЮЦИЯ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ЭКИПИРОВКИ

Несмотря на то что НОАК не была задействована в локальных вооруженных конфликтах, китайские военнослужащие принимают активное участие в военных учениях, миротворческой деятельности в рамках Организации Объединенных Наций, в антипиратской деятельности при охране морских судов, не говоря уж об охране ПМТО ВМФ НОАК в Джибути.

Участие Китая во всех этих мероприятиях определило эволюцию элементов вооружения и экипировки военнослужащих НОАК. Что было бы невозможно без опыта, полученного в странах Ближнего Востока и Африканского Рога.

По мнению специалистов Академии военных наук КНР, главной побудительной причиной развития китайской военной экипировки стал инцидент с китайскими миротворцами, произошедший в 2017 году в Южном Судане. Патруль китайского миротворческого батальона подорвался на мине, а оставшиеся в живых военнослужащие были убиты из огнестрельного оружия местными боевиками. В результате оценки инцидента командование НОАК пришло к выводу о необходимости повышения тактико-технических характеристик индивидуальной боевой экипировки, производимой в Поднебесной.

С учетом необходимости охраны китайского ПМТО в Джибути на соответствующих предприятиях оборонно-промышленного комплекса КНР было налажено производство формы одежды «тип 15», которая ранее не производилась. По цветовой гамме она повторяет известное камуфляжное решение Multicam Вооруженных сил США, маскировочная расцветка соответствует местности района дислокации.

Ранее военнослужащие подразделений НОАК, находящиеся в Джибути, носили стандартную маскировочную форму одежды (пиксельная окраска из белого, синего и голубого цветов), разгрузочные жилеты, рюкзаки и подсумки зеленого цвета). С 2020 года на вооружение подразделений специального китайского гарнизона в Джибути поступили новые бронешлемы модели W-15, конструкция которых скопирована с американских FAST.

БЕЗДУШНЫЕ БОЙЦЫ

Командование НОАК на основе проводимых исследований пришло к выводу, что внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сферу принятия управленческих решений неизбежно и что будущая война предполагает сочетание интеллектуальных боевых и командных платформ.

При этом предполагается, что применение робототехнических комплексов (РТК) с большой свободой действий повысит боевые возможности подразделений сухопутных войск в ходе подготовки и проведения операций, заменит человека при решении задач в критических условиях (в частности – военнослужащих при проведении некоторых мероприятий боевого и тылового обеспечения), обеспечит безопасность войск на марше или в районе сосредоточения.

Восточное боевое командование НОАК подтвердило информацию из репортажей 7-го канала Центрального телевидения Китая (CCTV-7, аналог российского телеканала «Звезда») о том, что боевые и разведывательные РТК «Острый коготь» в настоящее время прошли войсковые испытания в Джибути.

В отношении ТТХ робототехнических комплексов «Острый коготь» известно, что впервые этот комплекс представили на выставке Airshow China 2014 в городе Чжухай. Весит он 120 кг, имеет высоту 60 см и длину 70 см, зона действия составляет 1 км. Перевозка комплекса осуществляется в грузовом отсеке автомобиля.

РТК «Острый коготь» разработан для применения в районах, не подходящих для действий личного состава НОАК в целях обнаружения и уничтожения целей в любых погодных условиях в любое время суток. Данный наземный РТК может быть дополнительно оборудован 7,62-мм легким пулеметом.

УЧЕНИЯ В ДЖИБУТИ

Подразделения НОАК, осуществляющие охрану пункта материально-технического обеспечения в Джибути, на регулярной основе проводят учения с боевой стрельбой на прибрежной линии в районе ПМТО из личного стрелкового вооружения. Комплекс учебных мероприятий военнослужащие контингента выполняют на национальном мишенном полигоне Вооруженных сил Джибути под обозначением «Гайд», где подготовлены стрельбища для ведения огня из личного вооружения, а также позиции и мишенные районы для тренировки экипажей бронемашин.

В комплекс мероприятий учебного периода входят:

марш-бросок от места постоянной дислокации до полигона с отработкой действий по отражению нападения условного противника и в условиях применения химического и биологического оружия;

стрельбы из штурмовых винтовок QBZ-95 по стационарным мишеням на дальности до 300 м;

стрельбы из снайперских винтовок CS/LR4 калибра 7,62 мм на дальности 600–700 м и из винтовок QBU-10 калибра 12,7 мм на дальности до 1000 м;

стрельбы из автоматических гранатометов QLZ87 и QLB06;

стрельбы из гранатометов DZJ08 и PF98;

наступление группами по шестеро и трое военнослужащих под прикрытием бронетехники.

По оценкам китайских военных специалистов, всего на регулярной основе отрабатывается не менее 15 задач боевой подготовки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поставленных целей в Джибути и других африканских морских портах военно-политическое руководство Китая добивается за счет инвестиций и участия китайских компаний в развитии портовых сооружений в комплексе с наращиванием военного и военно-технического сотрудничества. Китай активизировал контакты с целым рядом африканских государств, имеющих выход к Индийскому океану, в целях заключения договоров о размещении своих военных объектов на их территориях, строительства китайских логистических центров для обеспечения морской безопасности, борьбы с пиратством и проведения гуманитарных операций.

Представляется возможным согласиться с оценками западных военных экспертов, которые расценивают китайский ПМТО в Джибути как полноценный полигон, где командование НОАК испытывает все последние разработки сухопутных войск и других компонентов своих Вооруженных сил.

Китайские военные специалисты, в свою очередь, отмечают, что благодаря участию в охране ПМТО в Джибути и проведению мероприятий учебного периода на полигоне «Гаид» есть возможность получить новую информацию об особенностях эксплуатации китайского вооружения и экипировки национального производства в условиях высокой температуры, максимальной влажности и других неблагоприятных факторов. Кроме того, врачи и специалисты по физической подготовке проводят долгосрочные исследования особенностей функционирования организма китайских военнослужащих в климатических условиях Джибути.

Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – эксперт Института перспективных стратегических исследований ВШЭ.