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Независимое военное обозрение

Спецоперация потребовала совещания в Ростове

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Боевые машины десанта БМД-4М (как эта, запечатленная на полигоне Алабино) сегодня используются для отражения атак ВСУ. Полностью раскрыть заложенные в них возможности можно в ходе наступательных действий. Фото Владимира Карнозова
Боевые машины десанта БМД-4М (как эта, запечатленная на полигоне Алабино) сегодня используются для отражения атак ВСУ. Полностью раскрыть заложенные в них возможности можно в ходе наступательных действий. Фото Владимира Карнозова.

Владимир Путин посетил штаб действующей армии

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины в Ростове-на-Дону. «Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (ГШ ВС РФ) Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля от 19 августа. Иных подробностей не приводится.

Ростов наиболее пострадал от вооруженного выступления большой группы добровольцев штурмовых отрядов в ходе событий 23–24 июня сего года, вошедших в историю как «мятеж Пригожина» – по фамилии главы частной военной компании «Вагнер». Тогда Евгений Пригожин озвучил ряд претензий к Министерству обороны РФ, потребовав от главы ведомства Сергея Шойгу и начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова явиться в штаб группировки СВО в Ростове для урегулирования ситуации.

Российские власти расценили эти и другие требования, а также несанкционированные ими перемещения большой массы вооруженных бойцов и бронетехники как попытку мятежа. Вскоре, однако, конфликт был урегулирован при посредничестве белорусского лидера Александра Лукашенко, а участвовавшие в июньских событиях бойцы ЧВК «Вагнер» по договоренности с властями ушли в Белоруссию, где в настоящее время занимаются повышением уровня подготовки местных военнослужащих.

Посещение Путиным штаба в Ростове носит символическое значение, символизирующее завершение процесса урегулирования основных вопросов с мятежниками и восстановление нормального функционирования органов военного управления. А личное присутствие на совещании Валерия Герасимова говорит о намерении Верховного главнокомандующего ВС РФ сохранить его и других высших военачальников на занимаемых постах. Несомненно, что основной темой совещания в Ростове стало положение на фронтах СВО, сложившееся к фактическому завершению так называемого летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), начатого 4 июня. Ранее Путин говорил, что решения по дальнейшему ходу спецоперации будут приняты по реальным итогам летнего контрнаступления ВСУ и оценке оставшегося у них потенциала по ведению боевых действий.


Владимир Карнозов

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Персоны
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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