Киев огорчен условиями предоставления американской авиатехники

Не прошло и пары дней после согласия, данного Вашингтоном нескольким европейским странам – обладателям истребителей F-16 на передачу ими некоторого количества самолетов данного типа Украине, как Пентагон поставил Киеву ряд дополнительных условий в отношении использования американской авиационной техники.

Разъяснение на этот счет появилось 22 августа из уст Сабрины Сингх. Официальный представитель Пентагона указала украинским партнерам на необходимость соответствия «ряду критериев» до того, как ведомство даст окончательное разрешение на использование F-16.

Во-первых, летные и технические специалисты Военно-воздушных сил Украины (ВВСУ) должны пройти курс английского языка и сдать квалификационные экзамены на понимание чужой речи и письменности. Во-вторых, загодя должна быть создана необходимая для полетов наземная инфраструктура и построены логистические цепочки снабжения авиационных частей, запланированных к переходу на новый тип летательного аппарата. «Когда все эти критерии будут выполнены, мы будем в состоянии одобрить трансфер», – говорится в разъяснении.

Стараясь подсластить горькую пилюлю, Пентагон подтвердил свою готовность участвовать в обучении украинских летчиков. Но это случится, только если европейские государства – члены Североатлантического альянса, готовые поделиться с Киевом частью своей группировки F-16 – не смогут самостоятельно провести подготовку летного состава ВВСУ.

Примечательно, что, сообщая об этих условиях, американские военные зачем-то публично отметили, что Украина до сих пор не определилась с тем, сколько летчиков (и с каким профессиональным опытом) она в состоянии отправить на обучение заграницу. А сделать это украинцам сложно ввиду больших потерь, понесенных ВВСУ в ходе вооруженного конфликта и существенно снизивших количество имеющихся авиационных профессионалов военного профиля.

Поясняя свои требования к персоналу ВВСУ, намеренному освоить F-16, представитель Пентагона отметил, что летчикам действительно необходимо хорошее владение английским языком, без чего понять все премудрости управления сверхзвуковым реактивным истребителем будет попросту невозможно. По-видимому, американские специалисты уже смогли предварительно оценить уровень языковой и профессиональной подготовки украинских «кандидатов в водители F-16» и сделать некие выводы об их перспективности. Ведь не случайно им было с соблюдением правил вежливости указано, что на обучение с последующим получением допуска к управлению F-16 «уйдет некоторое время».

Первая реакция киевских властей на разъяснения Пентагона стала известна телеканалу NBC News. Со ссылкой на украинские источники журналисты оценили состояние тамошних начальников – те «пребывают в расстройстве и замешательстве», расценивая происходящее де-факто как отсрочку ранее обещанных поставок давно запрашиваемой западной авиатехники.

Недовольство Киева усиливается наложенным Вашингтоном запретом на публичное обсуждение разногласий в части поставки вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) американской разработки и производства на Украину.

Помимо «до-обучения» украинских летчиков английскому языку, Пентагон также выставляет требования к качеству подготовки механиков, техников и инженеров из числа наземного персонала ВВСУ. По информации NBC News, особое внимание уделяется специалистам по подготовке авиационных средств поражения, которые Киев получит от европейских государств НАТО в комплекте с обещанными самолетами. Согласно данным телеканала, эскадрильи ВВСУ будут готовы к производству полетов на F-16 самое раннее – летом 2024 года.

Ранее в августе высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Белый дом решил одобрить инициативу Дании и Нидерландов по передаче Киеву истребителей семейства F-16 из состава ВВС этих стран. Сама Америка к поставкам боевых самолетов четвертого поколения в зону конфликта пока не готова. При этом представитель Белого дома подчеркнул, что получение Киевом самолетов F-16 от третьих стран возможно только после завершения подготовки летного и технического персонала.

Со своей стороны премьер-министр Дании Метте Фредериксен говорила о решении страны отдать Киеву в общей сложности 19 истребителей F-16. Столь скромное количество явно не устраивает Владимира Зеленского. Поэтому президент Украины заявил, что якобы Нидерланды передадут еще 42 подобные машины. Любопытно, что голландский премьер Марк Рютте сам не называет точное количество авиатехники, от владения которой его страна готова отказаться.

Комментируя происходящее, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сказал, что Соединенные Штаты и их союзники по блоку НАТО своими безрассудными действиями создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что чревато катастрофическими последствиями. По словам Лаврова, появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам Североатлантического договора ноту в связи с поставками ими вооружений в адрес киевского режима.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.