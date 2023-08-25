Российский модуль «Звезда» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Двигатели российского служебного модуля «Звезда» скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС), в результате чего она смогла уклониться от возможного столкновения с космическим мусором. Об этом 24 августа сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Двигатели модуля были включены в 18:00. Они проработали 21,5 секунды и выдали импульс величиной 0,3 м/с. В результате, по предварительным данным, высота орбиты МКС уменьшилась на 500 м», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Там также добавили, что маневр уклонения не повлияет на стыковку транспортного грузового корабля «Прогресс МС-24» с МКС, которая состоится в пятницу, 25 августа.

Ранее, 6 августа, в пресс-службе «Роскосмоса» также сообщали, что корабль «Прогресс МС-22», пристыкованный к модулю «Звезда», увел МКС от столкновения с космическим мусором. В результате маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 0,5 км и составила 416,4 км.

2 августа сообщалось, что ученые Московского авиационного института (МАИ) разрабатывают систему для наблюдения за космическим мусором размером менее 10 см, движущимся по земной орбите. Отмечалось, что специалисты уже создали математическую модель расположения микромусора в околоземном пространстве. Результаты ее расчетов будут применяться для выбора безопасных орбит для космических кораблей и спутников.

Проект реализуется при поддержке Российского научного фонда.