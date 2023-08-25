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Военно-морские силы БРИКС: в случае интеграции они не уступят западным ВМС

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Заместитель главнокомандующего ВМС КНР контр-адмирал Ван Хай и заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков после окончания военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских уч
Заместитель главнокомандующего ВМС КНР контр-адмирал Ван Хай и заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков после окончания военно-морского парада в заливе Петра Великого в рамках завершения российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие-2015.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Аньков

Странам БРИКС, хотят они того или нет, придется столкнуться со "столпами гегемонии США", считает автор иноблога Agoravox. Одним из таких столпов, помимо доллара и пропаганды, являются вооруженные силы НАТО и особенно ВМФ США. Но автор подсчитал, что флоты стран БРИКС, если объединятся, сопоставимы с этими ВМФ.

Странам БРИКС, может, и не стоит питать иллюзий по поводу скорого создания общей валюты, но это не значит, что стоит впадать в пессимизм. В отношении БРИКС мы находимся в начале весьма прагматичного процесса, в котором все решения будут приниматься с учетом нового мирового порядка, при котором суверенитет отдельных государств будет уважаться, создавая примат дипломатического диалога над милитаристскими коалициями и санкциями, блокадами и интервенциями.

Известно, что страны БРИКС занялись поиском альтернатив трем столпам гегемонии США и НАТО (доллар в качестве мировой меновой единицы, огромная армия; а также информационная машина, более мощная, чем у всех других стран, вместе взятых, с "лидерской" монополией на истину). Но очень мало кто на Западе понял, что этот поиск альтернатив – вынужденный выбор. Страны БРИКС не пытаются с агрессивными намерениями сломать систему их "сдерживания" Западом; скорее, они пытаются создать систему сдерживания, чтобы защититься от самого Запада.

Рассмотрим как пример военно-морские силы стран БРИКС. Обратите внимание, что Китай разработал свой собственный план развития морского транспорта, главным образом торгового, с соответствующей защитой со стороны ВМС. У России, как и у других стран БРИКС, тоже есть свои естественные преимущества и технические наработки в этой области.

В преддверии 15-го саммита БРИКС в Южной Африке командующий военно-морскими силами ЮАР, вице-адмирал Монде Лобезе рассказал собравшимся высокопоставленным военно-морским офицерам стран БРИКС об энтузиазме своей страны по поводу текущего изменения геополитического ландшафта. Посетив ежегодный парад в День ВМФ России в Санкт-Петербурге, адмирал Лобезе присоединился к главам Демократической Республики Конго, Мали, Эритреи и Буркина-Фасо, которые участвовали в саммите Россия-Африка в прошлом месяце.

Парад, в котором приняли участие 33 корабля, четыре подводные лодки, восемь парусных судов и более 3000 военнослужащих, ежегодно проводится в день годовщины морской победы России над Швецией в битве при Гангуте в 1714 году. Другие адмиралы из стран БРИКС присутствовали также на параде. Выступая на гала-ужине, командующий ВМС Южной Африки сказал об обязательствах БРИКС обратить вспять наступление неоколониализма и побороть его последствия.

Вот что сказал Монде Лобезе:

"Мы, южноафриканцы, очень воодушевлены созданием нового геополитического ландшафта в результате этой встречи. Отныне мир выступит против империализма и против стран, которые считают, что могут диктовать, как другие страны должны вести себя на мировой арене".

Он заявил, что южноафриканцы намерены наводить мосты сотрудничества со всеми странами, разделяющими позиции БРИКС. Он сказал, что важнейшие аспекты этого нового движения будут основаны на инклюзивности, взаимном доверии, согласии и партнерстве, и участникам не потребуется разрешение какой-либо страны для присоединения к этому новому многостороннему объединению.

Однако наиболее интересной стала встреча в кулуарах главнокомандующего ВМС ЮАР с иранским контр-адмиралом Шахрамом Ирани. Иранский военно-морской флот недавно направил в Южную Африку флотилию из 86 военных кораблей, а взамен Иран пригласил Южную Африку принять участие в совместных учениях у берегов его страны.

Небольшой флот ЮАР является одним из самых боеспособных на африканском континенте. После недавнего поступления в ВМС четырех фрегатов Meko A200SAN, мощных надводных кораблей класса Valor, страна стала обладать самыми мощными надводными ВМФ в Африке к югу от Сахары. ВМС ЮАР участвовали в многочисленных совместных учениях, в том числе в учениях Ibsamar (с Индией и Бразилией) и Mosi (с Россией и Китаем).

Что делает эту новость наиболее интересной, так это совокупный вес военно-морского контингента, который страны БРИКС могут использовать против любого противника. Помимо российских подводных лодок с баллистическими ракетами, современные корабли ЮАР в сочетании с растущим и модернизируемым флотом Ирана – это уже сегодня грозная сила. А с учетом масштабной судостроительной программы Китая и уже имеющегося огромного военно-морского потенциала Индии, в случае своего объединения ВМФ БРИКС могут быть сравнимы только с мощнейшим на планете флотом США.

Сократив в последние два десятилетия выделяемые на военное кораблестроение бюджеты почти до нуля, Великобритания оставила НАТО и западный блок зависимыми от грозных, но стареющих военно-морских сил Америки и Франции. Что касается немцев, то их флот вряд ли стоит упоминать, даже с учетом недавнего решения профинансировать новые многоцелевые корабли. В статье UK Defense Journal за 2018 год даже ставился вопрос, можно ли спасти немецкие ВМС или нет.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса дал понять, что Южная Африка не позволит "втянуть себя в борьбу между мировыми державами" из-за Украины, несмотря на "чрезвычайное давление" со стороны западного блока, заставляющего выбирать чью-либо сторону. Страны БРИКС и государства, стремящиеся к сотрудничеству с этой группой государств, - все они видят библейскую надпись на стене, символизирующую близкий конец гегемонии США. Было бы интересно увидеть военные игры, моделирующие схватку военно-морского потенциала БРИКС со снижающейся мощью западной "кригсмарине".

Фил Батлер (Phil Butler)

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