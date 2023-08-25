Полковник Кнутов заявил, что контрнаступление ВСУ закончится с приходом осени

Кампания вооруженных сил Украины (ВСУ) по проведению контрнаступления закончится осенью из-за ухудшения погодных условий. Об этом военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов рассказал в четверг, 24 августа.

«Погода вынудит прекратить контрнаступление, и Киев будет вынужден остановиться», — отметил специалист в разговоре с Lenta.Ru.

Он отметил, что осенью начнется сезон дождей, дороги раскиснут, поэтому использование техники, подвоз боеприпасов и продвижение будет затруднено.

Кнутов считает, что в дальнейшем противостояние украинской и российской армий перейдет в режим конфликта «на истощение», и в таком режиме конфликт продлится до зимы. Боевые действия возобновятся, когда начнутся морозы и подмерзнет грунт.

«Тут многое будет зависеть от того, кто лучше подготовится и кто сможет реализовать зимнюю военную кампанию», — заключил эксперт.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление страны идет очень сложно. Он добавил, что украинские военные докладывают, что армия постоянно понемногу идет вперед, однако не уточнил, о каких именно направлениях идет речь, пишет «Ридус».

В тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также признал медленные темпы контрнаступления украинских войск и успехи российский сил на северо-востоке страны. По его словам, подобное положение «рискует перегрузить американскую и международную поддержку, необходимую для оказания экономической и военной помощи Киеву».

До этого, 22 августа, полковник украинкой армии в отставке Сергей Грабский в беседе с The Wall Street Journal заявил, что Украине не было смысла начинать свое контрнаступление. Он отметил, что российская армия сильно превышает возможности украинской.

Еще в июле президент РФ Владимир Путин подтвердил, что ни на одном из участков боестолкновений ВСУ не имели успеха. Все попытки контрнаступления остановлены, подчеркнул глава государства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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