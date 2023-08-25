Работа индийской миссии "Чандраян-3" на Луне продолжается по плану

Операции с участием лунохода начались, сообщила Индийская организация космических исследований

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 августа. /ТАСС/. Индийская автоматическая экспедиция "Чандраян-3" и ее посадочный модуль и луноход продолжают штатную работу по графику. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Миссия Чандраян-3: Все мероприятия идут по графику. Все системы в норме", - говорится в сообщении. ISRO отмечает, что операции с участием лунохода начались. Ранее ISRO сообщила, что луноход "Прагьян", прибывший 23 августа на спутник Земли на борту посадочного модуля станции "Чандраян-3", совершил в четверг первую поездку по Луне.

Самоходный 26-килограммовый аппарат будет изучать поверхность Луны с помощью рентгеновского спектрометра альфа-частиц, чтобы определить элементный состав лунного грунта и горных пород вокруг места приземления на Луну. Он также оборудован лазерным спектроскопом, который позволит определить химический состав и минералогический состав лунной поверхности.

Луноход "Прагьян" ("познание", "мудрость") проработает по меньшей мере один лунный день (14 земных суток). Как сообщили индийские ученые, в районе лунного Южного полюса обнаружены выходы породы, которые могут многое рассказать об образовании Луны. Кроме того, экспедиция должна продолжить начатые индийской орбитальной станцией "Чандраян-1" поиски воды на спутнике Земли. Полученные данные позволяют предположить, что замерзшая вода присутствует в некоторых кратерах. Если лед будет обнаружен, ученые получат уникальную возможность для анализа и понимания истории появления воды в Солнечной системе.