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ТАСС

Зеленский: Киев и Лиссабон готовы начать работу над документом о гарантиях безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Yves Herman, Pool Photo via AP

Президент Украины напомнил, что аналогичную работу страна уже ведет с США и Великобританией

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Украина и Португалия готовы запустить работу над двусторонним документом о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, что аналогичную работу Украина уже ведет с США и Великобританией. "Что касается гарантий безопасности, Португалия присоединилась к декларации Группы семи. Далее, как и на примере США, мы начали эту работу - по разработке между нашими командами двустороннего документа о гарантиях безопасности. Мы начали работу нашей команды с Великобританией. Готовы начинать работу с Португалией", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соузой в Киеве.

Зеленский также заявил о планах приехать в Португалию для работы над двусторонним документом. Однако он не уточнил, когда именно произойдет такой визит. "Я приеду с удовольствием. Мы обсуждали это, есть у нас идея <...>. Но не так много времени у меня и возможности выезжать. Мы будем вместе работать над этим. У нас есть в планах. Мне кажется, очень неплохая идея", - указал украинский президент.

Группа семи (G7) на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.

30 июля глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Киев и Вашингтон начнут двусторонние переговоры о гарантиях безопасности. Эту информацию также подтвердили в Вашингтоне. Затем были начаты переговоры с Великобританией. Украинские власти надеются, что первые двусторонние договоры с европейскими странами будут заключены до конца текущего года.

По словам Ермака, к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности присоединились еще 13 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Позже к декларации присоединилась Греция. 21 августа в офисе Зеленского заявили о достижении договоренностей с Афинами по началу двусторонних переговоров. 

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