В России презентовали проект дирижабля «Шкипер» для грузоперевозок

В России начали работу над ветроустойчивым дирижаблем «Шкипер» для грузоперевозок в труднодоступные регионы страны. Презентацию проекта на форуме «Технопром-2023» провел руководитель проектной группы воздушных средств Фонда перспективных изделий (ФПИ) Ян Чибисов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас в фонде только пошел аванпроект. Пока это только зачаточная история. К нам обратились логистики, которые занимаются северным завозом. Они предложили решение с циклическими движителями. Здесь главная история — это ветроустойчивость», — сказал специалист.

Длина «Шкипера» — 100 метров, масса полезной нагрузки — до 60 тонн, дальность полета — около 3 тысяч километров, скорость у земли — до 206 километров в час.

«Здесь самое главное — грузоподъемность. Причем это решение никак не пересекается и не умаляет аэродромные решения, а исключительно для обеспечения развития… Обеспечения создания и развития нефтегазового комплекса там, где сейчас просто такая возможность отсутствует», — добавил Чибисов.

В мае исполняющий обязанности руководителя московского отделения Комиссии по воздухоплаванию Русского географического общества Сергей Бендин в беседе с MK.RU заявил, что применение аэростатов и дирижаблей в зоне проведения специальной военной операции могло бы обеспечить закрытые каналы связи и защиту от беспилотных летательных аппаратов.