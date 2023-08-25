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ТАСС

Подводная лодка "Кронштадт" выполнила погружение на 100 м в рамках госиспытаний

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Подводная лодка проекта 677 "Кронштадт"
Подводная лодка проекта 677 "Кронштадт".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»

Экипаж проверил работу всех систем и механизмов судна, отработал алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Экипаж подводной лодки "Кронштадт" выполнил погружение в морском полигоне Балтийского флота в рамках государственных испытаний. Об этом сообщила пресс-служба Балтийского флота.

"Экипаж подводной лодки "Кронштадт" в рамках государственных испытаний отработал погружение на глубину 100 м в морских полигонах Балтийского флота. <...> Погружение подводной лодки обеспечивали малый противолодочный корабль "Зеленодольск" и спасательные суда Балтийского флота. О ходе проведения этапа испытаний было доложено главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову", - говорится в сообщении.

В ходе погружения экипаж проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработал алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность. В морских полигонах Балтийского флота регулярно проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России.

"Кронштадт" - подводная лодка проекта 677 "Лада". Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
677 Лада
БФ
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