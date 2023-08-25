Войти
ТАСС

ФРГ передала Украине ракету для ЗРК Patriot и 40 беспилотников RQ-35 Heidrun

78
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Берлин также отправил Киеву 10 датчиков дронов и 16 грузовиков Zetros

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю поставила Украине ракету для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и 40 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

Кроме того, ФРГ отправила Украине 10 датчиков дронов и 16 грузовиков Zetros.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Как отмечал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника. Министр обороны страны Алексей Резников заявлял, что украинские войска почти израсходовали запасы ракет для нее. Он указывал, что Украина не производит таких боеприпасов, а также не имеет возможности их просить, поэтому необходима западная техника.

23 августа в видеообращении на форуме "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия с начала нынешнего конфликта на Украине предоставила Киеву двустороннюю помощь на сумму более €22 млрд в самых разных областях: от палаток и генераторов до основных боевых танков и новейших систем противовоздушной обороны. Берлин, по ее словам, "будет продолжать оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется". ФРГ является вторым поставщиком вооружений после США.

Россия неоднократно поднимала вопрос о непрекращающихся поставках оружия Киеву. Как заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
ООН
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.08.2023
ФРГ передала Украине две пусковые установки для ЗРК Patriot и четыре беспилотника Vector
12.01.2023
В США спрогнозировали будущее украинского конфликта и дали совет Западу
04.01.2023
Американский ЗРК не спасет Украину, ВСУ оказалась в тупике
18.09.2020
Отечественные поставщики готовы вытеснить западное оружие с турецкого рынка
16.03.2020
Ближневосточный конфликт как противостояние коалиций
28.07.2011
За последние 10 лет США расширили свою военную сеть в мире ("OpEdNews.com", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 23:59
  • 2
Показаны кадры уничтожения британской крылатой ракеты Storm Shadow расчетом ЗРК «Бук-М1»
  • 24.08 23:29
  • 6
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 24.08 23:19
  • 1
Рейтинг кaзин-o онлайн [O]nline casin-о На реальные Деньги В 2023 Году Для России
  • 24.08 23:02
  • 54609
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.08 19:15
  • 16
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 24.08 18:21
  • 12
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 24.08 16:55
  • 1
В США назвали «Армату» самым боеспособным танком
  • 24.08 16:48
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО и Зал боевой славы ДВКР ФСБ России провели насыщенную программу для участников форума «Армия-2023»
  • 24.08 15:12
  • 10
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 24.08 14:45
  • 2620
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.08 08:48
  • 209
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 24.08 08:42
  • 1
Военный эксперт прокомментировал просьбу Зеленского передать Киеву F-18
  • 23.08 18:03
  • 9
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 23.08 17:28
  • 41
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 23.08 14:24
  • 1
Военный эксперт не увидел ничего страшного в получении ВСУ ракет SCALP от Франции