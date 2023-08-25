ФРГ передала Украине ракету для ЗРК Patriot и 40 беспилотников RQ-35 Heidrun

Берлин также отправил Киеву 10 датчиков дронов и 16 грузовиков Zetros

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю поставила Украине ракету для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и 40 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

Кроме того, ФРГ отправила Украине 10 датчиков дронов и 16 грузовиков Zetros.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Как отмечал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника. Министр обороны страны Алексей Резников заявлял, что украинские войска почти израсходовали запасы ракет для нее. Он указывал, что Украина не производит таких боеприпасов, а также не имеет возможности их просить, поэтому необходима западная техника.

23 августа в видеообращении на форуме "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия с начала нынешнего конфликта на Украине предоставила Киеву двустороннюю помощь на сумму более €22 млрд в самых разных областях: от палаток и генераторов до основных боевых танков и новейших систем противовоздушной обороны. Берлин, по ее словам, "будет продолжать оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется". ФРГ является вторым поставщиком вооружений после США.

Россия неоднократно поднимала вопрос о непрекращающихся поставках оружия Киеву. Как заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием.