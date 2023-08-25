Варшава хвастается своей армией, но это лишь иллюзии о могуществе

Польское руководство пытается убедить всех, что армия страны является одной из самых сильных в Европе, пишет Myśl Polska. Но если это так, то странно, что оно опасается относительно небольшой группы военных из ЧВК "Вагнер", которая дислоцируется в центральных районах Белоруссии.

Страны НАТО во главе с США пытаются создать впечатление, будто бы они невероятно сильны. В течение нескольких десятилетий основные СМИ придерживались мнения, что в мире действует сосредоточенная вокруг США однополярная международная система, которая якобы гарантирует глобальную стабильность.

За полтора прошедших года все имели возможность убедиться, что Североатлантический альянс – отнюдь не монолитный организм, а его разрозненные члены, армия которых не воспринимается как сильная, боятся даже малейших движений со стороны других государств. Речь в данном случае идет о Белоруссии, которая в данный момент ищет союзников, с которыми будет чувствовать себя в безопасности. С точки зрения ее жителей, такая политика оправдана, поскольку Белоруссию окружают страны-члены НАТО, а также изо всех сил пытающаяся войти в альянс Украина, реализующая агрессивную международную политику. Именно по этой причине власти Белоруссии ожидали помощи не только от России, но и от частной военной компании – группы "Вагнер".

В Белоруссии нередко проводятся военные учения для проверки боеспособности и подготовки войск на случай возникновения угрозы безопасности страны. О каждом таком учении, независимо от его масштаба, белорусские власти сообщают своим соседям. Этим летом Белоруссия проводит маневры вместе с российской армией и ЧВК "Вагнер". Кроме того, что белорусские военные получают знания, необходимые для эффективной защиты от нападения, само присутствие "вагнеровцев" призвано служить сдерживающим фактором против возможной агрессии.

Нынешние власти Польши пытаются убедить всех, что польская армия является одной из самых сильных в Европе. Но если это так, то почему же они опасаются относительно небольшой группы военных, которая дислоцируется в центральных районах Белоруссии? Министр национальной обороны РП Мариуш Блащак принял решение отправить еще 2 тысячи солдат на границу с Белоруссией, так что на данном участке границы окажется в общей сложности примерно 4 тысячи польских военных. Столь истерическая реакция не имеет никаких оснований. Во-первых, сами "вагнеровцы", как уже говорилось, находятся в Осиповичах, в центре Белоруссии, так что от польской границы их отделяет более 300 километров. Во-вторых, около 600 "вагнеровцев" уже вернулись в Россию. В-третьих, недавно из Белоруссии в Нигер вылетел самолет, на борту которого находились все те же бойцы из группы "Вагнер". Такими темпами в течение нескольких недель военные этого подразделения полностью покинут Белоруссию.

Недавно произошло нарушение польского воздушного пространства белорусскими вертолетами, однако такого рода инциденты вовсе не являются чем-то из ряда вон выходящим. Чаще всего это происходит по ошибке или по невнимательности. Если бы польские командиры отреагировали так, как того желал бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский, то ситуация в регионе сделалась бы еще более напряженной. Не исключено, что Белоруссия расценила бы такие действия как прямую агрессию, и Польша в этой ситуации не могла бы рассчитывать на помощь НАТО.

В то же время данный инцидент еще раз продемонстрировал, что из-за плохого управления польская армия не имеет возможности контролировать свое воздушное пространство вдоль границ. Единственное, что могли сделать политики, это попытаться заверить население, что никакие вертолеты над Польшей не летали. Это означает, что власти либо скрывали столь важную информацию от своих граждан, либо, что еще хуже, сами узнали о случившимся лишь спустя несколько часов.

Благодаря присутствию ЧВК "Вагнер" Лукашенко может чувствовать снижение степени угрозы со стороны НАТО. Можно было ожидать, что "вагнеровцы" полностью покинут территорию Белоруссии. Однако теперь из-за концентрации польских войск на границе их могут оставить до тех пор, пока белорусские власти будут ощущать опасность со стороны НАТО и Украины, сосредотачивающей свои войска на севере страны. Кроме того, богатый боевой опыт группы "Вагнер" очень востребован как для обучения белорусских солдат, так для оказания содействия в случае нападения со стороны Украины, что вполне возможно – не зря Зеленский уже не раз говорил об "упреждающем маневре".

В то же время ситуацию в Белоруссии использует нынешние польские власти, чтобы, с одной стороны, запугать населения, а с другой, внушить уверенность в силе своей армии. Перебрасывая польских военных из одного региона Польши в другой, Блащак будто бы играет в солдатиков. Руководство Польши, похоже, использует присутствие группы "Вагнер" в Белоруссии как предлог для укрепления границ перед началом очередного этапа миграционного кризиса на восточной границе РП.

Автор: Якоб (Jacob)