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Военное обозрение

Повторная попытка запуска разведывательного спутника КНДР оказалась неудачной

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Источник изображения: topwar.ru

Предпринятая Пхеньяном повторная попытка запуска разведывательного спутника КНДР снова оказалась неудачной. Но Северная Корея не намерена отступать от задуманного и снова попробует запустить в октябре космический аппарат-шпион.

Об этом сообщает агентство ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи), имеющее статус государственного СМИ.

В качестве причины отказа указывается сбой в аварийной системе во время работы третьей ступени ракеты-носителя.

Пхеньян пытался запустить разведывательный спутник Malligyong-1, установленный на ракеты нового типа Chollima-1, но это не удалось из-за «небольшой проблемы», имеющей отношение к каскадным двигателям.

Северокорейское Национальное аэрокосмическое агентство намерено выяснить причину неисправности аварийной системы и еще раз попытается вывести спутник на орбиту в октябре. С большой долей вероятности старт намечен на 10 октября и будет приурочен ко дню основания правящей в КНДР Трудовой партии Кореи.

По мнению южнокорейского чиновника из Министерства объединения, которое он высказал журналистам местного агентства Yonhap, Пхеньян быстро уведомил международное сообщество о неудачном запуска, так как предварительно проинформировал соседнюю Японию о предстоящем старте ракеты со спутником.

Источник изображения: topwar.ru

Предыдущая попытка вывода СевернойКореей военного спутника на орбиту состоялась 31 мая. Тогда произошел сбой работы двигателя второй ступени ракеты, в связи с чем она упала в море.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
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