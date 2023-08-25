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Военное обозрение

Воздушные силы Украины показали фото истребителя Су-27 с подвешенной управляемой бомбой JDAM-ER

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Источник изображения: topwar.ru

В интернете появились кадры истребителя Су-27 Воздушных сил Украины. К самолету прикреплена управляемая авиабомба JDAM-ER американского производства. В кадре запечатлен также военнослужащий ВСУ, который наносит антироссийские надписи на саму бомбу.

Напомним, что Joint Direct Attack Munition (JDAM) представляет собой авиабомбу, дооборудованную аэродинамическим комплектом с наведением по GPS. Масса авиабомб в зависимости от модификации составляет от 230 до 960 кг. Последняя модификация JDAM-ER имеет дальность применения до 75 километров.

Американские конструкторы преобразовали авиабомбы из обычных «свободнопадающих» в корректируемые «умные бомбы». Первый комплект таких авиабомб был выпущен в США компанией Boeing еще в 1997 году. Программа разработки JDAM осуществлялась совместными усилиями военно-воздушных и военно-морских сил США.

В марте 2023 года стало известно о передаче Украине американским военным ведомством высокоточных бомб JDAM-ER. Об этом сообщил прессе генерал военно-воздушных сил США Джеймс Хекер. Он отметил, что переданные бомбы способны поражать цели на немного большем расстоянии, чем обычные бомбы, и имеют повышенную точность.

Изначально предполагалось, что такие авиабомбы будут установлены на самолеты советского производства Су-27, имеющиеся на вооружении Воздушных сил Украины.

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Страны
США
Украина
Продукция
JDAM
Су-27
Компании
Boeing
Проекты
GPS
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