Стоимость ремонта крейсера «Адмирал Нахимов» превысила 200 млрд рублей

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Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» был построен ещё в Советском Союзе в 1980-е годы. Крейсер относится к Северному флоту российских ВМФ.

В 1999 году боевой корабль было решено отправить на ремонт и модернизацию. Однако эти работы были начаты лишь спустя четыре года. С тех пор вот уже двадцать лет тянется ремонт «Адмирала Нахимова».

Крейсером занимается производственное объединение «Севмаш», находящееся в городе Северодвинск. Как сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на источник близкий к ВМФ России, ремонт и модернизация «Адмирала Нахимова» обошлись уже в гигантскую сумму, превысившую 200 миллиардов рублей.

При этом отмечается, что эта сумма в два раза превышает ту, что изначально планировалось затратить на крейсер.

По словам источника агентства, всё дело в значительном росте цен как на услуги специалистов, так и на соответствующие материалы, необходимые для оснащения корабля. Кроме того, требования ВМФ к функционалу крейсера часто менялись.

На прошлой неделе сообщалось, что обновлённый крейсер «Адмирал Нахимов» будет готов к испытаниям в мае следующего года.

Одним из итогов модернизации крейсера станет его оснащение гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и другим высокоточным оружием большой дальности.