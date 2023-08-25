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Военное обозрение

Армия США одобрила программу производства радаров нового поколения Sentinel A4

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Источник изображения: topwar.ru

Армия США одобрила программу производства радаров Sentinel A4, имеющую важное значение для будущего потенциала противовоздушной обороны.

Теперь, когда разработанный Lockheed Martin Sentinel A4 одобрен, и к 2025 году будет поставлено в общей сложности 19 систем, американская армия готовится к первоначальным эксплуатационным испытаниям и оценке эффективности радара - только во второй половине 2025 года.

Активная решетка с электронным сканированием Sentinel A4 — это основа радара следующего поколения, которым планируется заменить текущий вариант Sentinel A3 и более ранних версий. РЛС ПВО способна обнаруживать крылатые ракеты, беспилотные авиационные комплексы, артиллерию и минометы, а также одновременно выявлять и отслеживать другие типы угроз.

Армия США уже много лет работает над созданием системы защиты от крылатых ракет и закупила две системы «Железный купол», разработанные Rafael и RTX, в качестве временного решения, одобренного американским Конгрессом. Пентагон разрабатывает свою постоянную систему непрямой противопожарной защиты (IFPC), которая обеспечит фиксированную защиту от огня и полустационарные площадки с защитой от угроз RAM, а также дронов и крылатых ракет.

Sentinel A4 будет связан с будущей армейской интегрированной системой боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной (IBCS), а также с IFPC, которая все еще находится в разработке.

В дополнение к Sentinel, связанному с IFPC и IBCS, он также будет служить радаром для защиты вместе с разработанной норвежской компанией Kongsberg Defense Национальной усовершенствованной зенитной ракетной системой (NASAMS).

После завершения испытаний первой партии радаров американская армия сможет получить финансирование закупок уже в четвертом квартале 2025 года, чтобы начать поставку Sentinel A4 в подразделения. На данный момент цель - 240 систем, что обеспечит возможности как минимум шести батальонов IFPC.

Программа Sentinel A4 продвигалась достаточно быстро, потому что Lockheed воспользовалась основами других своих радаров, таких как радар Q-53, который может отслеживать беспилотные авиационные системы.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
NASAMS
Железный купол
Компании
Kongsberg
Lockheed-Martin
Rafael
Проекты
БПЛА
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