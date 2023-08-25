СибНИА планирует поставить российскую гибридную силовую установку на самолет "Партизан"

Новосибирск. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Сибирский НИИ авиации (СибНИА) рассматривает возможность установки российской гибридной силовой установки на самолет "Партизан", сообщил начальник опытно-конструкторского бюро СибНИА Вячеслав Писарев журналистам в четверг на форуме "Технопром-2023" в Новосибирске.

Он отметил, что первоначально в проекте "Партизан" рассматривалось использование иностранного двигателя, с которым в сентябре текущего года и будет изготовлен первый экземпляр (демонстратор) машины.

"У нас есть выпадающая мощность порядка 800 кВт, которые надо теперь заменить электрической силовой установкой. Идет разработка такого аппарата, который должен появиться в 2025 году, и рассматриваются всевозможные варианты гибридной силовой установки. (...) Как потенциальный претендент рассматривается в том числе "ОДК-Климов", - сказал Писарев.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в ГК "Ростех") может разработать гибридную силовую установку для самолета "Партизан", сообщил заместитель директора программы перспективных двигателей АО "ОДК-КЛИМОВ" Михаил Шемет журналистам в четверг в рамках форума "Технопром-2023".

"Я бы оценил эту работу в два года. Нам как минимум нужно интегрировать эту силовую установку, которая создавалась независимо, в уже созданный независимо аппарат", - сказал он, уточнив, что сроки работы зависят от достижения договоренности с СибНИА.

В случае успешных наземных испытаний можно будет переходить к летным.

Он отметил, что к настоящему времени предприятие успешно испытало демонстратор гибридной силовой установки мощностью 100 кВт, и готово перейти к испытаниям полноразмерного демонстратора на базе вертолетного двигателя ВК-650, который представлен на форуме "Технопром-2023".

"Мы планируем закончить испытания весной 2024 года", - отметил Шемет.

Как сообщалось, в перспективе одной из платформ для применения гибридной силовой установки на базе вертолетного двигателя ВК-650 может стать летательный аппарат вертикального взлета с неподвижным крылом. Для подъема в воздух такого аппарата массой около 3 тонн будут применяться две ГСУ мощностью 500 кВт.

Ранее сообщалось, что СибНИА приступил к изготовлению опытного образца "Партизана", в 2023 году планировалось изготовить две машины. Самолет разрабатывается в пилотируемом и беспилотном вариантах.

"Партизан" будет являться бипланом смешанной конструкции. Кроме того, на аппарате будут установлены новые композитные трехлопасные винты с более высокими показателями прочности и тяги, а также доработанное управление нижними закрылками для улучшения управляемости на малых скоростях.