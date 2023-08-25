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ЦАМТО

Airbus модернизирует вертолеты UH-72A СВ США

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UH-72A Lakota
Вертолет UH-72A Lakota.
Источник изображения: www.strategypage.com

ЦАМТО, 24 августа. Компания Airbus объявила о подписании с Сухопутными войсками США контракта на проведение модернизации комплекта боевых систем MEP (Mission Equipment Package) вертолетов UH-72A батальона безопасности и поддержки Национальной гвардии (MEP).

Стоимость заказа составила 27,8 млн. долл. Модернизация пакета MEP расширяет возможности вертолетов UH-72A "Лакота" по выполнению задач в дневное и ночное время суток за счет предоставления усовершенствованной движущейся карты, улучшенных цифровых интерфейсов, новых мониторов, бортовой системы управления полетом и других усовершенствований.

Как заявил вице-президент военного направления Airbus U.S. Space and Defense Скотт Тумпак, контракт позволит пилотам получить расширенные функциональные возможности для выполнения сложных миссий, что повышает ценность вертолета "Лакота" для ведения разведки в интересах Национальной гвардии.

Оснащенные MEP UH-72A разработаны для выполнения различных задач в поддержку Национальной гвардии, включая внутренние перевозки, борьбу с незаконным оборотом наркотиков и обеспечение безопасности границ.

По контракту с Сухопутными войсками будут модернизированы до 50 вертолетов батальона безопасности и поддержки Нацгвардии, размещенных на всей территории США (в настоящее время в боевом составе их насчитывается 107 ед.).

Вертолеты будут модифицированы на предприятии Airbus в Коламбусе (шт.Миссисипи), где с 2006 года для СВ США на базе H-145 произведено более 480 вертолетов UH-72A и UH-72B "Лакота".

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт, предусматривающий поставку до 2015 года 345 вертолетов UH-72A "Лакота", консорциум EADS подписал с СВ США в июне 2006 года по результатам проведенного тендера. Производство "Лакота" было налажено на предприятии в Коламбусе (шт.Миссисипи). Первый UH-72A был поставлен СВ США в октябре 2008 года. Впоследствии для СВ, ВМС и Национальной гвардии СВ США были заказаны дополнительные вертолеты, что увеличило общий заказ на UH-72A до 463 ед. (включая два для восполнения потерь). Последний вертолет версии "A" был поставлен СВ США с предприятия в Коламбусе (шт.Миссисипи) в сентябре 2020 года.

Начиная с 2020 года, СВ США заказали не менее 18 вертолетов версии UH-72B.

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Страны
США
Продукция
UH-72
Компании
Airbus
EADS
Росгвардия
Проекты
2020-й год
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