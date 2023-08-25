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ТАСС

Литва направила Украине партию вооружений стоимостью более €40 млн

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Зенитный ракетный комплекс NASAMS
Зенитный ракетный комплекс NASAMS.
Источник изображения: EPA-EFE/ TOMS KALNINS

Вильнюс передает Киеву пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS, заряды к противотанковым системам Carl Gustaf, комплекты морских радаров, патроны калибра 5,56 мм, оборудование по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов

ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Литва направила Украине партию вооружений, стоимость которых превышает €40 млн. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Стоимость очередной партии вооружений и боеприпасов составляет €41 млн", - говорится в сообщении.

Вильнюс передает Киеву пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS, заряды к противотанковым системам Carl Gustaf, комплекты морских радаров, патроны калибра 5,56 мм, оборудование по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов.

В конце июня в Вильнюсе заявили, что общая стоимость военной, гуманитарной и финансовой помощи Литвы Украине достигла €1 млрд, что составляет 1,42% валового внутреннего продукта балтийской республики. В том числе сумма военной помощи превысила €0,5 млрд. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Украина
Продукция
Carl Gustaf M4
NASAMS
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