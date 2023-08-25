Индия на Луне: как страна извлекла уроки из неудач и совершила невероятное

Индия стала четвертой страной, сумевшей удачно посадить космический аппарат на Луну, пишет El País. Издание рассказывает, как ей это удалось и какие исследования проведет аппарат "Прагьян".

Космический аппарат "Викрам" первым достиг ледяных областей спутника, где могут находиться огромные запасы воды.

В среду около шести часов вечера по индийскому времени (14:34 в Испании; 15:33 по Москве – прим. ИноСМИ) после полностью автоматического и технологически сложного маневра торможения и сближения с объектом посадочный модуль "Викрам" станции "Чандраян-3" совершил посадку на Луну. Индия стала четвертой страной в мире, успешно посадившей аппарат на поверхность спутника Земли, и первой, сделавшей это на неприветливом южном полюсе. "Мы совершили мягкую посадку. Индия на Луне", – провозгласил Шри Соманатх, глава Индийского космического агентства.

"Этот успех принадлежит не только Индии, – заявил в ходе видеоконференции президент страны Нарендра Моди, который сейчас находится в ЮАР, – он принадлежит всему человечеству". "Эта станция поможет другим лунным миссиям из других стран. Мы все можем стремиться достичь Луны и не только", – добавил он. Люди в переполненном заде управления полетами аплодисментами и улыбками встречали посадку модуля "Викрам", во время сложной процедуры приземления которого не произошло ни одного сбоя.

До сих пор только США, Советскому Союзу и Китаю удавалось успешно посадить аппарат на Луну. Однако еще никто не высаживался на южном полюсе спутника, где могут находиться огромные запасы замерзшей воды, которая в будущем может использоваться на обитаемых базах и при пилотируемых полетах на Марс и далее.

"Процесс посадки чрезвычайно сложный, поэтому мы называем его „20 минут ужаса”", – перед приземлением рассказал El País Сантош Вадавале (Santosh Vadawale), ученый, участвовавший в миссии "Чандраян-3".

Наиболее опасный этап начался, когда модуль "Викрам" достиг самой близкой к Луне точки ее на эллиптической орбите. В этот момент он двигался со скоростью более шести тысяч километров в час.

Заняв полностью вертикальное положение и опустив опоры вниз, космический аппарат произвел запуск двигателей торможения, это потребовало сложной синхронизации систем наведения и двигательной установки. Одновременно "Викрам" с помощью собственных датчиков отслеживал свою скорость и положение. Он также обеспечивал выход в заданную зону посадки, расположенную недалеко от Богулавского кратера, куда ранее пыталась приземлиться Россия. На последнем этапе космический аппарат определил наличие потенциальных угроз, таких как кратеры и валуны. В итоге он нашел безопасное место для мягкой посадки и совершил ее со скоростью неспешного идущего человека. Все это происходило автоматически и без вмешательства с Земли.

Основная цель миссии "Чандраян-3" стоимостью около 70 миллионов евро – осуществить безопасную и мягкую посадку в южной полярной области спутника. С научной точки зрения основными задачами являются изучение теплофизических свойств лунной поверхности в месте посадки, а также изучение ее химических свойств.

"Наиболее важным научным вкладом этой космической миссии станут совершенно новые наблюдения за химическими, тепловыми и физическими свойствами лунной поверхности в южной полярной области", – подчеркивает Вадавале.

"Невероятно. Поздравляю индийское космическое агентство, „Чандраян-3” и весь народ Индии", – написал в социальных сетях генеральный директор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер (JosefAschbacher). "Какой прекрасный способ продемонстрировать новые технологии и осуществить первую для Индии мягкую посадку на другое небесное тело", – добавил глава европейского агентства, сеть антенн наблюдения которого поддерживала полет.

"Поздравляем с успешной посадкой лунного аппарата „Чандраян-3” на южном полюсе! Поздравляю Индию с тем, что она стала четвертой страной, которой удалось осуществить мягкую посадку космического аппарата на Луну. Мы рады быть вашим партнером в этой миссии", – написал в Твиттере глава НАСА Билл Нельсон (Bill Nelson).

Вслед за российской катастрофой

Индия прибыла к южному полюсу спутника всего через несколько дней после аварии космического аппарата "Луна-25". Россия хотела первой добраться до этой области, однако в воскресенье центр управления полетом потерял связь с зондом, и он потерпел крушение. Вообще, Луна быстро превращается в кладбище космических станций. В этом году неудачу уже потерпела Япония, в 2019 году – Израиль, а до этого и сама Индия, которая потеряла там посадочный модуль станции "Чандраян-2".

Инженеры Индийского космического агентства извлекли уроки из того неудачного опыта. Они усовершенствовали множество технических аспектов и провели обширные испытания на Земле, что позволило им быть "очень уверенными" в успехе, поясняет Вадавале.

В момент посадки "Чандраяна-3" в месте приземления забрезжил рассвет. На Луне день и ночь длятся по 14 земных суток. После заката температура может опускаться до минус 200 градусов Цельсия, и, возможно, для аппаратов без системы обогрева, это слишком холодно – на злосчастной "Луне-25" она работала на радиоактивном уране. У "Чандраяна" нет генератора тепла, кроме солнечных батарей, поэтому официальное время его работы – 14 солнечных дней. Хотя руководители проекта считают, что он может проработать и дольше. "Подождем и увидим", – сказал нашему репортеру Анил Бхардвадж (Anil Bhardwaj), директор индийской Лаборатории физических исследований, который занимается космической программой Нью-Дели уже почти 30 лет.

Почти двухтонный посадочный модуль "Викрам" назван в честь Викрама Сарабхаи – в 1947 году, когда Индия обрела независимость от Великобритании, он создал ее космическую программу.

Планировалось, что космический аппарат начнет работу примерно через 10 минут после прилунения, когда осядет пыль. После проверки всех систем, примерно через четыре часа, был развернут специальный трап, по которому шестиколесный аппарат "Прагьян" (на санскрите значит "мудрость") весом почти 30 килограмм смог спуститься и проехать несколько сотен метров от места посадки.

На борту лунохода установлены два научных прибора для анализа химического состава грунта. Один из них с помощью мощного лазерного луча может расщепить и определить до 16 различных элементов, в том числе кислород и водород, которые входят в состав воды.

На борту "Викрама" находятся еще четыре научных прибора. Один из них – зонд, измеряющий температуру грунта на глубине до десяти сантиметров. Полученные с его помощью данные являются ключевыми для выяснения того, может ли на Луне существовать замерзшая вода и как на нее влияют изменения температуры среды.

На борту аппарата также находится рефлектор, изготовленный американским космическим агентством НАСА. Он представляет собой модернизированный вариант прибора, установленного на космическом корабле "Аполлон", на котором в конце 60-х на Луну прибыли первые астронавты. Это устройство позволяет запустить с Земли лазерный луч и получить его отражение, чтобы с высокой точностью измерить расстояние.

Но Индия не останавливается на достигнутом. Космическое агентство страны в сотрудничестве с японским агентством JAXA разрабатывает новый проект LUCAX. Новая станция будет оснащена посадочным модулем индийской разработки и японским луноходом. Миссия направится в еще более сложный регион спутника: зоны вечной тени в районе Южного полюса, куда никогда не доходит солнечный свет и где, скорее всего, много льда. Эта же область, где много кратеров, похожих на черные дыры, стала целью и для США. В декабре 2025 года они планируют доставить туда первую женщину и первого "небелого" мужчину.

Автор статьи: Нуньо Домингес (Nuño Domíngez)