Социал-демократы Швеции поддержали предоставление Украине истребителей Jas Gripen

Председатель партии и экс-премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что условием для предоставления этих самолетов является членство Швеции в НАТО

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. /ТАСС/. Находящаяся в оппозиции Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ) выступает за предоставление Вооруженным силам Украины шведских истребителей Jas Gripen. Об этом на пресс-конференции в парламенте заявила председатель партии и экс-премьер-министр Магдалена Андерссон.

"Сегодня мы, социал-демократы, хотим сообщить, что Швеция должна быть готова помочь Украине [истребителями] Jas Gripen, - сказала она. - Мы не можем позволить России победить". По ее словам, истребители Jas Gripen могли бы существенно изменить положение Украины. Андерссон также заявила, что условием для предоставления этих самолетов является членство Швеции в НАТО.

Спикер СДРПШ по военным вопросам, бывший министр обороны Петер Хультквист считает необходимым немедленно приступить к анализу последствий для Швеции такого шага. "Это большое и важное решение, и оно должно приниматься на стабильной основе", - заявил он.

Правительство пока что не высказывало готовность к такому шагу и заявляло, что в текущей ситуации самолеты нужны для защиты самой Швеции. Начиная с весны, когда впервые был поднят этот вопрос, министр обороны Пол Йонссон заявлял, что страна не располагает истребителями Jas Gripen, которые можно было бы отправить на Украину.