Военный эксперт рассказал о преимуществах управляемой ракеты «Изделие 305»

Дандыкин: дальность применения ракеты «Изделие 305» обезопасит экипажи и вертолеты

Дальность применения новейшей многоцелевой управляемой ракеты «Изделие 305» позволит обезопасить экипажи и вертолеты. Об этом 24 августа «Известиям» заявил ветеран боевых действий капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее в этот день ТАСС со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» написало, что дальность применения ракеты «Изделие 305» позволяет вертолетам, с которых ее выпускают, избежать ответной атаки противника. Отмечалось, что противник не имеет на линии соприкосновения средств ПВО, способных работать на такой дистанции.

«Ракеты гарантированно летят на дистанцию более 10 км, а будет еще больше. Нацелился, выпустил, забыл. И ушел. Зачем рисковать? Прежде всего это безопасность экипажа и вертолета. Кроме того, это сделает бесполезным применение переносных зенитно-ракетных комплексов. Сейчас вертолетчики рискуют, стреляют с кабрирования. А с новой ракетой другое дело: вышел, заметил, определил, запустил, и она пошла», — сказал он.

20 августа стало известно, что для российского самоходного противотанкового комплекса «Хризантема-С» доработали бортовую электронику ракет. Отмечалось, что работы ведутся с целью увеличить надежность и повысить эксплуатационные характеристики «Хризантемы-С».

Днем ранее сообщалось, что боевая машина десанта БМД-4М на основе опыта спецоперации может получить комплекты дополнительной защиты от гранат, а также защиту для приборов наблюдения и прицеливания. Уточнялось, что БМД-4М является наиболее современным образцом бронетанковой техники, стоящим на вооружении ВДВ РФ.