Northrup Grumman заключила дополнительный контракт в рамках программы поставки ВС Австралии БЛА MQ-4C "Тритон"

ЦАМТО, 24 августа. Компания Northrup Grumman Systems (Сан-Диего, шт.Калифорния) заключила дополнительный контракт на сумму 83,12 млн. долл. в рамках программы поставки ВС США и Австралии высотного БЛА большой продолжительности полета (класс HALE) MQ-4C "Тритон".

Как сообщается в пресс-релизе МО США от 23 августа, дополнительный контракт предусматривает переоборудование двух беспилотных авиационных комплексов MQ-4C "Тритон" (B9 и B10) и одной основной оперативной базы (MB-6P) до конфигурации IFC-4 (Integrated Functional Capability Four) в интересах ВМС США и правительства Австралии. IFC-4 – это специальная конфигурация многовидовой разведки для ВМС США и Австралии.

Работы будут выполняться в Палмдейле (шт.Калифорния; 49,6%), Сан-Диего (шт.Калифорния; 39,5%), Шантийе (шт.Вирджиния; 4,6%), Хауппоже (шт.Нью-Йорк; 1,6%), Уэйко (шт.Техас; 1,4%), Линтикуме (шт.Мэриленд; 1,3%) и других производственных площадках на территории США (2%). Как ожидается, они будут завершены в июне 2026 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, "Белая книга по обороне Австралии 2016" предусматривает закупку в рамках проекта Air 7000 Phase 1B до семи БЛА MQ-4C. Общая стоимость закупки, создания инфраструктуры и поддержки неофициально оценивается в 7 млрд. австр. долл. Аппараты планируется использовать совместно с самолетами БПА P-8A "Посейдон" по аналогу с американской программой "Морское наблюдение на больших территориях" (Broad Area Maritime Surveillance – BAMS).

В июне 2018 года премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что Австралия приобретет для ВВС страны шесть БЛА MQ-4С "Тритон", первый из которых будет принят на вооружение в середине 2023 года. Начальной готовности к боевому применению планировалось достичь в 2023-2024 гг., а все БЛА ввести в строй к концу 2025 года.

В мае 2019 года командование ВМС США заключило с Northrop Grumman Systems контракт стоимостью 65,17 млн. долл. на закупку комплектующих с длительными сроками изготовления для производства двух MQ-4C "Тритон" для ВМС США и первого для ВС Австралии.

В июне 2020 года с Northrop Grumman был подписан контракт стоимостью 333,4 млн. долл. на поставку для Вооруженных сил Австралии трех БЛА MQ-4C, двух основных оперативных баз и одной передовой оперативной базы с интегрированной функциональной возможностью IFC-4.

Northrop Grumman приступила к сборке компонентов первого MQ-4С для ВС Австралии в октябре 2020 года на предприятии в Мосс-Пойнт (шт.Миссисипи). Выкатка полностью готового аппарата состоялась 14 сентября 2022 года на предприятии в Палмдейле (шт.Калифорния). Как планируется, первый БЛА прибудет на базу ВВС Австралии "Тиндейл" в середине 2024 года.

Высотный БЛА большой продолжительности полета MQ-4C "Тритон" представляет собой морскую версию разработанного Northrop Grumman БЛА RQ-4N Block.30 "Глобал Хок". Австралия является партнером США в рамках программы "Тритон" и участвовала в формировании требований к системе. Как партнеры, ВС США и Австралии могут обмениваться данными, собранными БЛА.