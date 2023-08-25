Вице-канцлер ФРГ упрекнул разведку за неверные оценки перед началом СВО

По словам Роберта Хабека, "все пошло именно по худшему сценарию"

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек упрекнул Федеральную разведывательную службу (BND) Германии в том, что она неверно оценила обстановку на Украине перед началом российской СВО 24 февраля 2022 года. Его слова приводит DPA.

"Некоторые службы говорили, что речь идет только об учениях, что самого худшего не произойдет. Но все пошло именно по худшему сценарию", - сказал он. Министр утвердительно ответил на вопрос, имеет ли он в виду германские спецслужбы.

Тот факт, что BND не смогла предвидеть скорого начала СВО, обсуждался в Германии неоднократно. Известен тот факт, что руководитель службы Бруно Каль за день до начала операции - 23 февраля 2022 года - прибыл в Киев и покидал Украину в спешном порядке следующим утром.