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Военное обозрение

США существенно нарастили импорт ядерного топлива из РФ

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Источник изображения: topwar.ru

США резко нарастили закупки у России урана-235. Таким образом, объёмы поставок ядерного топлива в эту страну со стороны РФ выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, следует из данных американской службы статистики.

Так, только за первое полугодие текущего года Вашингтон закупил у Москвы 416 тонн урана, что является максимальным показателем с 2005 года. В денежном же выражении эта сумма составила 696,5 млн долларов. Доля российского ядерного топлива на рынке для США при этом увеличилась почти в 2,5 раза – с 13 до 32%.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на статистическую службу США, помимо нашей страны поставки урана в Соединённые Штаты увеличила также и Великобритания (она отгрузила топлива на 319, 3 млн долларов, что составляет почти 18% рынка). Тройку лидеров в этом списке замыкает Франция с показателем в 319 млн долларов или 15% рынка.

Напомним, что именно недавний государственный переворот, имевший место в Нигере, послужил причиной роста мировых цен на ядерное топливо, чему в большей степени способствовало прекращение этой африканской страной его экспорта во Францию.

Далеко не исключено, что в ближайшее время стоимость этого металла будет только увеличиваться, принимая во внимание жёсткий баланс спроса и предложения на глобальном атомном рынке.

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Страны
Великобритания
Нигер
Россия
США
Франция
Проекты
Ядерный щит
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