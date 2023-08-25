В России разработали специальный многозарядный гранатомёт для беспилотников

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В России разработан специальный многозарядный гранатомет для использования с беспилотника. Патент на изделие опубликован на официальном сайте Федерального института промышленной собственности (входит в Роспатент).

Согласно документу, гранатомет имеет барабанный магазин, в котором размещаются гранаты и подаются в сам гранатомет перед выстрелом. При этом калибр гранатомета, тип используемых боеприпасов и другие подробности разработки не раскрываются хотя указано, что барабан рассчитан на восемь гранат. Вероятней всего, речь идет о ВОГах, применяемых в подствольных гранатометах. Эти гранаты активно используются для сброса с БПЛА.

В качестве носителя оружия планируется использовать квадрокоптер, способный зависать на одном месте для более точного наведения, которое осуществляется с помощью пульта дистанционного управления и видеокамеры.

Полезная модель относится к области вооружения, а именно к устройствам размещения и метания боеприпасов с беспилотного летательного аппарата. Технической задачей предлагаемого устройства является расширение возможности устройства для задач, связанных с поражением огневых точек противника в зданиях и сооружениях. Для этого предлагается гранатомет беспилотного летательного аппарата, содержащий магазин и механизм подачи и метания гранаты через ствол гранатомета в сторону цели

- приводит ТАСС выписку из патента.

Стоит отметить, что попытки создать БПЛА с гранатометным комплексом предпринимались не раз, и не только у нас в стране. Например, созданный БПЛА с гранатометом РПГ-26 способен поражать бронетехнику и личный состав противника на дальности 250 метров. Имеются аналогичные разработки у Израиля, турции и еще ряда стран, в том числе НАТО.