"Швабе" вошел в вологодский машиностроительный кластер

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Предприятие холдинга "Швабе" стало партнёром федерального проекта "Профессионалитет", программа позволит подготовить для машиностроительной отрасли больше квалифицированных кадров, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) заключил соглашение о сотрудничестве с учебными заведениями, которые реализуют программы среднего профессионального образования", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе".

По её данным, помимо ВОМЗ в проекте участвуют ещё четыре региональных предприятия.

"Проект включает в себя интенсивную образовательную программу для выпускников 9-11 классов. В рамках кластера откроют дополнительные бюджетные места по машиностроительным специальностям в учебных учреждениях Вологды. Центр будет создан в 2024 году на базе Вологодского колледжа права и технологии", - говорится в сообщении.

Генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов отмечает, что "реализация проекта значительно увеличит число высококвалифицированных специалистов".

"Выпускники смогут получить профессию и трудоустроиться на ведущее предприятие города. Во время подготовки особое внимание будет уделяться практике и освоению современных технологий", - подчеркнул Морозов, которого цитирует пресс-служба.