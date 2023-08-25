Кириенко: с окончанием СВО "противостояние смыслов" между РФ и ее оппонентами обострится

Как отметил первый замруководителя администрации президента РФ, горячая фаза противостояния закончится первой

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Задачи, поставленные в рамках спецоперации, будут выполнены, но с ее окончанием "противостояние смыслов" между Россией и ее оппонентами только обострится. Такое мнение выразил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на итоговой конференции преподавателей курса "Основы российской государственности".

"Мы все равно победим. Понятно, что задачи будут выполнены. Хочется, чтобы это произошло быстрее, чтобы выдохнуть и вернуться к нормальной жизни как раньше, - сказал он. - Но драматизм, на мой взгляд, заключается в том, что в нашей с вами профессиональной зоне деятельности как раньше не будет".

Кириенко отметил, что горячая фаза противостояния закончится первой, дольше будет идти экономическое противостояние, а дольше всего - "информационно-смысловое". "По крайне мере, на ближайший горизонт времени нам надо точно понимать, что с окончанием специальной военной операции противостояние смыслов не прекратится, скорее обострится", - уверен он.

Первый замглавы Администрации президента отметил, что оппоненты России "уже поняли, что никакие поставки самой современной военной техники не обеспечат военную победу, это уже невозможно, это понятно". По его словам, также у них были планы подорвать экономику страны и раскачать ее извне путем протестов. "Что произошло в реальности, мы все понимаем. Произошла консолидация, существенный рост уровня поддержки и доверия к президенту", - резюмировал Кириенко.