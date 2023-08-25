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РИА Новости

В Иркутской области откроется новое суворовское училище

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Воспитанники Тверского суворовского училища
Воспитанники Тверского суворовского училища.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Правительство РФ: в Иркутской области откроется новое суворовское училище

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новое суворовское военное училище, рассчитанное на 420 воспитанников, начнёт работу в Иркутске, соответствующее распоряжение о создании учебного заведения подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

"В Иркутске начнёт работу суворовское военное училище, рассчитанное на 420 воспитанников. Распоряжение о создании нового учебного заведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Училище займется подготовкой учащихся по образовательным программам среднего и общего образования, а также по дополнительным программам, связанным с авиационными специальностями. Учить суворовцев будут в том числе преподаватели бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, в реконструированных учебных корпусах которого разместятся воспитанники.

"На территории училища обустроены несколько площадок для игровых видов спорта, беговая дорожка и полоса препятствий. В ходе работ по реконструкции комплекса зданий авиационного инженерного училища были проложены новые сети и сделаны надземные крытые переходы. До конца 2023 года на территории суворовского училища планируется завершить строительство бассейна", - отметили в кабмине.

Мишустин в июле 2021 года посещал Иркутскую область, тогда премьер осмотрел здание бывшего высшего военного училища и ознакомился с программой его реконструкции для размещения суворовцев.

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Военные учения
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