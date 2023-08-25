Военное руководство ЕС сомневается в способности Украины вернуть потерянные территории

По мнению главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера, санкционная политика Запада "не оказала существенного влияния на военный потенциал российских вооруженных сил"

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Военное руководство Евросоюза (ЕС) скептически оценивает способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) добиться заявленной цели по возвращению территорий, потерянных в ходе конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют заявления главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера.

"Возможность восстановления полного суверенитета Украины имеющимися средствами остается под вопросом", - заявил руководитель высшего военного органа сообщества в интервью германской газете Welt. "В ходе контрнаступления [ВСУ] все еще не удалось продвинуться вперед. Я бы также с осторожностью ожидал прорыва украинских войск через российские оборонительные рубежи", - пояснил военный.

По мнению Бригера, санкционная политика Запада "не оказала существенного влияния на военный потенциал российских вооруженных сил". Он также выразил уверенность, что Россия может продолжать специальную военную операцию на Украине "еще очень долго". Эксперт отметил, что "не может прогнозировать", что конфликт завершится победой Киева.

23 августа американская газета Politico информировала, что серия публикаций в западных СМИ о неудачах украинской стороны при попытках провести контрнаступление, а также игнорирование ею рекомендаций США и их союзников может являться попыткой американских должностных лиц снять ответственность с себя и возложить ее на Киев. Как отмечало издание, администрация президента США Джо Байдена после прихода к власти минимизировала утечки закрытых данных. Однако в последнее время должностные лица США сообщают журналистам о все более мрачных перспективах контрнаступления Украины и о рекомендациях в военной сфере, которые Киев проигнорировал, добавила газета.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.