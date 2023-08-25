Войти
ТАСС

Военное руководство ЕС сомневается в способности Украины вернуть потерянные территории

70
0
0
Стела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

По мнению главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера, санкционная политика Запада "не оказала существенного влияния на военный потенциал российских вооруженных сил"

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Военное руководство Евросоюза (ЕС) скептически оценивает способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) добиться заявленной цели по возвращению территорий, потерянных в ходе конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют заявления главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера.

"Возможность восстановления полного суверенитета Украины имеющимися средствами остается под вопросом", - заявил руководитель высшего военного органа сообщества в интервью германской газете Welt. "В ходе контрнаступления [ВСУ] все еще не удалось продвинуться вперед. Я бы также с осторожностью ожидал прорыва украинских войск через российские оборонительные рубежи", - пояснил военный.

По мнению Бригера, санкционная политика Запада "не оказала существенного влияния на военный потенциал российских вооруженных сил". Он также выразил уверенность, что Россия может продолжать специальную военную операцию на Украине "еще очень долго". Эксперт отметил, что "не может прогнозировать", что конфликт завершится победой Киева.

23 августа американская газета Politico информировала, что серия публикаций в западных СМИ о неудачах украинской стороны при попытках провести контрнаступление, а также игнорирование ею рекомендаций США и их союзников может являться попыткой американских должностных лиц снять ответственность с себя и возложить ее на Киев. Как отмечало издание, администрация президента США Джо Байдена после прихода к власти минимизировала утечки закрытых данных. Однако в последнее время должностные лица США сообщают журналистам о все более мрачных перспективах контрнаступления Украины и о рекомендациях в военной сфере, которые Киев проигнорировал, добавила газета.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
19.06.2023
Путин оценил контрнаступление ВСУ. Запад насторожился
27.12.2022
Герасимов назвал ракеты "Кинжал" неуязвимыми для украинских систем ПВО
13.10.2022
В США оценили общий объем военной помощи Киеву с момента начала СВО в $16,8 млрд
29.06.2021
Kayhan (Иран): «Еще раз — и мы стреляем на поражение!». Предупреждение России британцам
28.04.2021
Шойгу заявил о самостоятельном решении России перемещать свои войска
12.03.2014
Мера недоверия
06.02.2014
Потратить как НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 23:59
  • 2
Показаны кадры уничтожения британской крылатой ракеты Storm Shadow расчетом ЗРК «Бук-М1»
  • 24.08 23:29
  • 6
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 24.08 23:19
  • 1
Рейтинг кaзин-o онлайн [O]nline casin-о На реальные Деньги В 2023 Году Для России
  • 24.08 23:02
  • 54609
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.08 19:15
  • 16
Хроника 24 июня. Как начался и к чему привел вооруженный мятеж Евгения Пригожина
  • 24.08 18:21
  • 12
«Луна-25» погибла, упав на Луну. Этот факт пришлось выяснять расчетами
  • 24.08 16:55
  • 1
В США назвали «Армату» самым боеспособным танком
  • 24.08 16:48
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО и Зал боевой славы ДВКР ФСБ России провели насыщенную программу для участников форума «Армия-2023»
  • 24.08 15:12
  • 10
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 24.08 14:45
  • 2620
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.08 08:48
  • 209
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 24.08 08:42
  • 1
Военный эксперт прокомментировал просьбу Зеленского передать Киеву F-18
  • 23.08 18:03
  • 9
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 23.08 17:28
  • 41
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 23.08 14:24
  • 1
Военный эксперт не увидел ничего страшного в получении ВСУ ракет SCALP от Франции